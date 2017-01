Felvételi: nem mindenkinek volt széles a mosolya

Nem túl szélesek a mosolyok, jegyezte meg egy édesanya szombat délelőtt, amikor a gyerekek kiléptek a felvételi teremből. Később kiderült, mi volt az oka a szomorúságnak, sokan ugyanis úgy értékelték, a matematika nehéz volt, ráadásul kevés volt rá a háromnegyed óra.

A magyar rendben

– Én jobban izgulok, mint a lányom – árulta el Strekné Zsóka Mária, aki szombat dél­előtt a Miskolci Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumában várta, hogy véget érjen a központi felvételi. Közben elmondta, lánya, Flóra a Berzeviczybe járt előkészítőre, de nővére is segített neki a felkészülésben. „Ő már egyetemista, turizmus szakra jár, Flóra is erre felvételizik a Berzébe. A nővére javasolta neki, hogy szakközépiskolába menjen, az praktikusabb. Ráadásul a nagyobbik lányom szerint az egyetemen is jobban boldogulnak azok, akiknek van szakmai előképzettségük” – mondta Mária.

Miközben várakoztunk, megtudtuk azt is, Flóra erőssége a magyar, a matematikát kevésbé szereti. Talán ez volt az oka annak, hogy a felvételi után Flóra egyből azt mondta, a magyar könnyű volt, de a matematikára szerinte kevés volt az idő. „Magyarból a közösségi oldalakról kellett fogalmazást írni, elmondani a véleményünket, ez jó is lett. A matematikát nem tudtam annyira…” – mesélte.

– A matek nagyon nehéz volt – mondta egymás szavába vágva Dalma és Zsanett szombaton a felvételi után. Amikor a feladatokról kérdeztük őket, azt mondták, már nem is emlékeznek, hogy mi volt. „Gyakorlásképpen megoldottuk előtte a korábbi felvételiket, azokat tudtuk, a tavalyi matek is sokkal könnyebb volt” – vélekedtek.

Tesztelhettük magunkat

Idén 402 intézmény 514 helyszínen szervezett központi felvételi vizsgát. A 9. évfolyamos iskolák írásbelijén mintegy 54 200, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem 8000-en, a 8 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 6000-en vehettek részt.

A felvételi után azonnal nyilvánosak lettek a felvételi feladatok. Így, aki kíváncsi volt, kipróbálhatta, mire emlékszik az általános iskolai évekből.

