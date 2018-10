Felújították a tardi bekötőutat

A 3-as főúttól Tardig tartó több mint három kilométernyi utat idén nyáron újították föl, míg a falun keresztülvezető részt néhány évvel ezelőtt tették rendbe. Idén nyáron végeztek a Tard és Cserépváralja közötti résszel is.

A szombat délelőtti ünnepségen Szabó József nyugalmazott apát megáldotta az utat, Gál János, Tard polgármestere pedig fölelevenítette a bekötőút történetét. Mint mondta, az 1950-es években is mostohák voltak a körülmények, Tardra például csak reggel és este közlekedett egy-egy buszpár. 1958. tavaszán lapunk azt írta, az út tele van pocsolyával és sárral, ami befolyik a csizma szárán.

Azon a nyáron aztán félmillió forintból megépítették a bekötőutat. Az azóta eltelt hatvan évben padkarendezésen és kátyúzáson kívül nagyobb felújítást nem végeztek, így borzasztó állapotba került a burkolat. Az önkormányzat mindent megtett, hogy járható legyen az út, s az 1998-ban megválasztott Tállai András is megígérte, országgyűlési képviselőként próbál tenni a felújításért. Négy éve a belterületi szakasz megújult, most pedig a bekötőút is, a bukkanós híddal együtt.

Megjegyezte, a mai gyerekek szeretik azt a hidat, de az időseknek sok kellemetlen élményük fűződik hozzá. Ha ugyanis a várásban járó szüleik elfelejtettek cukorkát, nyalókát venni, mindig azt mondták, a bukkanós hídnál az édesség kiesett, belesett a patakba, s elvitte a víz. Ma csak annyi a panasz, hogy a jó úton már túl gyorsan lehet menni.

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője elmondta, sokat kellett várni az útfelújításra, de a közintézmények épületei után ez is elkészült végre. Négy éve azt ígérte, nem kell rá 30 évet várni, de nem bízott ebben. Aztán európai uniós támogatásból és kormányzati pénzből útfelújítások kezdődtek Dél-Borsodban, s idén, valamint 2019. első felében még 50 kilométernyi szakasz újul meg. Kevés út marad felújítás nélkül a vidéken. Mint mondta, a kormány ebben a hónapban tárgyal a falusi útmegújítási programról, amelyet szintén uniós és hazai pénzekből finanszíroznak.

Peiker Tamás, a Magyar Közút Nzrt. Megyei igazgatója felelevenítette, a cserépváraljai bekötőút 7,5 kilométeres részét újították föl a főúttól Cserépváralja elejéig, 480 millió forintból. 5300 négyzetméteren a szerkezetet is cserélték, a kétrétegű aszfaltszőnyeg elkészítéséhez pedig kilencezer tonna aszfaltot használtak föl. Szélességjelzőket is kihelyeztek, de tartós útburkolati jelet nem tudtak felfesteni, mert a szabvány nem engedi. A megye 2600 kilométernyi közútjából idén 165 kilométert újítottak föl 13,5 milliárd forintból.

– Tóth Balázs –

