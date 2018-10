Felújították a sportcsarnokot Miskolcon

Kettős ünnepet tartottak október 19-én délelőtt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban. Korhű jelenetekkel emlékeztek az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire a 10 A osztályos tanulók és végzős diákok műsora keretében, valamint felavatták a megújult iskolaudvart és a felújított Kaszap István Sportcsarnokot.

Lennénk-e hősök ma?

– Érdekes számunkra az október, és ráadásul Mária hónapja is, aki Magyarok Nagyasszonyaként óv minket. Kezdtünk az aradi vértanúkkal, a pesti srácokkal, és az országossá nőtt forradalommal fejezzük be a hónapot. Megint azt kérdezem, hogy azok a 14-18 éves fiúk és lányok, akik később az ’56-os forradalom részesévé váltak, hogyan kerültek abba az élethelyzetbe, hogy valóban gondolkodás nélkül az életüket is odaadták a szabadságharcért. Egy pillanatra feltehetjük magunknak a kérdést: én megtenném? Ebben a mai műsorban pillanatképeket láthatunk abból, hogy miért érte meg hőssé válni és milyen volt az az 1949 és 1956 közötti néhány év. Micsoda félelmek, fájdalmak éltek az emberekben, ami után elemi erővel tört ki belőlük a szabadságvágy – vezette be az ünnepi műsort Herpainé Velkey Klára, a gimnázium Magis kórusa és a diákokból álló művészeti csoport vezetője.

© Fotó: Bujdos Tibor

Holczinger Ferenc jezsuita atya, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium igazgatója, nemzeti ünnepünk és az iskolában történt felújítások kapcsán is a hálára helyezte a hangsúlyt.

A szabadság a győztes

– Két dolgot érzek nagyon fontosnak ebben a mai műsorban. Az egyik, hogyha hagytuk, hogy hasson ránk, akkor szembesültünk a gonoszsággal, az elnyomással, a zsarnoksággal, a terrorral és ebben az esetben valószínű, hogy inkább gyűlölet és harag jelent meg a szívünkben. Viszont amennyiben tovább engedjük, hogy a gondolatainkat, érzéseinket is megérintse a téma, akkor talán egy másik érzés is előjön: az öröm, a hála azért, hogy az emberség, a szabadság szeretete és a jóság mégiscsak felül tudott kerekedni. Ennek köszönhetően vagyunk mi is itt. Azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek mindig ezt az optimizmust kell szem előtt tartanunk, mert akkor leszünk képesek arra, hogy akár hősök is legyünk, úgy, ahogy 1956-ban elődeink voltak. A mostani alkalom, ahogy a bevezetőben már jeleztem, különösen is hálára ad okot nekünk, hiszen a mai napon a már birtokba vett udvarunkat, felújított tornacsarnokunkat megáldhatjuk – mondta beszédében Ferenc atya.

Új kosárlabdapályák

A műsort követően az intézményvezetőt a felújítás jelentőségéről kérdeztük, amellyel az oktatási intézmény és a város számára is lényeges beruházás valósult meg.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Az iskolánknak ez a legfontosabb tere, itt zajlik az élet sűrűje, a játék, a sport, a barátság. Ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos, központi terület az iskolaudvar.

Jótevők segítségével

A város számára pedig azt gondolom, hogy azért lehet érdekes ez, mert kosárlabdapályák, négy streetball- és egy centerpálya kapott rajta helyet. Olyan szabadtéri játékokról van szó, amelyek dinamikusak és nagyon izgalmasak tudnak lenni, és reméljük, hogy itt majd kisebb városi bajnokságokat is tudunk szervezni – foglalta össze.

Az átadóünnepségen az adományozók mellett több fontos személy, dr. Alakszai Zoltán jegyző, dr. Budai Zsuzsanna aljegyző, Alakszai László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal társadalombiztosítási főosztályvezetője és dr. Menyhárt Szabolcs alpolgármesteri kabinetvezető is részt vett. A gimnázium jótevőinek, különösen dr. Képes Lorándnak köszönheti, hogy ilyen hamar elkészültek a munkával.

– Az udvart egy nyár alatt újítottuk fel, ami nagy meglepetés számunkra, mert a jelenlegi feszített körülmények között az építőipar borzasztó leterhelt. A beruházás a társasági adóból állt össze, amit a Magyar Kosárlabda Szövetségnek a támogatásából tudtunk megszerezni és 30 százalék önrészt kellett még hozzátennünk, amit meg kellett előlegeznünk, ezért jelenleg is gyűjtünk – tudtuk meg az igazgatótól.

– Detzky Anna –

