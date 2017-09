Felújításokban gazdag tanévkezdés

A miskolci tankerület működési területén az állami támogatásnak köszönhetően összesen 750 millió forintból újulhat meg 26 oktatási intézmény.

Fontos a gyerekek iskolai nevelése a megfelelő jövőképhez.” Csöbör Katalin

A Kazinczyban indul

A Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola péntek reggeli évnyitóján erről is beszélt dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója. Hozzátette: jó helyre kerültek a gyerekek, hiszen itt hamarosan elindulhat a 120 millió forint összértékű beruházás, amely a miskolctapolcai tagintézményt is érinti.

– Ha a jövőnkről beszélünk, akkor a gyerekeinkre gondolunk, ők pedig nem mindegy, hogy mit kapnak az iskolától, az iskolai évektől. Fontos, hogy jó nevelést kapjanak és így megfelelő jövőképük legyen – hangsúlyozta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Szintén tanévnyitóval indult a péntek reggel a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskolában, ahol a napokban fejeződött be a 350 millió forintos felújítás, amely többek között teljes hőszigetelést, nyílászárócserét és a tetőre telepített napelemeket is jelent. Az évnyitó ünnepségen az elsősök szó szerint és szimbolikusan is átlépték az iskola kapuját, őket Mikitáné Újjobbágy Erzsébet igazgató köszöntötte.

Az iskolában magas szintű pedagógiai munka folyik, így megérdemelte az intézmény, hogy a 36-ik tanévet megújulva kezdje el, mondta Molnár Péter, a terület önkormányzati képviselője. A beruházások jelzik, hogy a kormány, Miskolc vezetése és a tankerület is fontosnak tartja az oktatást, tette hozzá.

Csöbör Katalin itt arról beszélt, jól emlékszik még, milyen volt a gyermekeit először iskolába vinni, és tudja, milyen fontos a szülők számára, hogy jó körülmények között tanulhassanak a gyerekek, ezért is fogtak össze a felújítási programért.

