Feltámadtak a hernádbűdi boszik

Bekötött szemes fűszerfelismerés háziasszonyoknak, sport idősebbeknek, szintén bekötött szemes activity gyerekeknek és felnőtteknek, joghurtivó verseny, interaktív csillámtetkó és trambulin a fiatalabbaknak. Minden korosztály megtalálta a neki való kihívást az V. Hernádbűdi Boszorkánynapon, melyet az elmúlt hétvégén rendeztek a településen.

A főszervező a Lépj tovább Abaújban! Alapítvány volt, melynek elnöke, Szlobodnik László lapunknak elmondta: az immár ötödik rendezvényük annak az igazolása, hogy valóban sikerült valami olyasmit elindítani, megalkotni öt évvel ezelőtt, amely ­hiánypótló szerepet is betölt. A boszorkánynapnak két, nem titkolt célja van. Az egyik, hogy olyan rendezvényre várják a község lakóit, mely évről évre megújul, színes, interaktív programokat kínál, és az embereket közelebb hozza egymáshoz, tehát közösségépítő ereje is van.

De cél a település „helyi termékei­nek” létrehozása is. Hernádbűd esetében a történelmi múltra is visszatekintő boszorkányok, boszorkányégetés ihlette meg az ötletgazdát. A rendezvényre természetesen a távolabbról érkező vendégeket is szeretettel várták.

