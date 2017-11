Felsőzsolcai az ország kedvenc állatorvosa

A díj elnyeréséhez a gazdik szavazatait vette alapul a versenyt meghirdető Bayer cég. A nyereményjátékot szeptember 1-jén indították és október 31-én zárták le, míg a sorsolást november 3-án közjegyző jelenlétében tartották. Mi tegnap beszéltünk Magos doktornővel.

Nagyon nagy elismerés

– A Bayer Hungaria díjat 5 évvel ezelőtt alapították. Minden állatorvosi rendelő, a legkisebb magánpraxistól, a legnagyobb, 0–24 óráig dolgozó rendelőig pályázhat, ám nyilván az értékelésnél az arányokat figyelembe veszik – kezdte dr. Magos Zsuzsa. – Mi egy vidéki rendelő vagyunk, egy családi vállalkozás. Borsodban dolgozunk, a megyeszékhely mellett, ezért nem is számítottunk arra, hogy nyerhetünk. Arra meg végképp nem, hogy az elmúlt szavazásokat tekintve a legnagyobb támogatottsággal lettünk elsők. Nagyon örülünk, meglepődtünk. Ez egy nagyon nagy elismerés, mert ezt a páciensektől kaptuk.

„Sok nagyszerű állatorvos van a megyében, mégis: miért ennyire népszerűek? Mi a titkuk?” – kérdeztük.

– A Budapesti Állatorvostudományi Egyetem nagyon jó elméleti és gyakorlati képzést ad. A magyar állatorvosok világviszonylatban is rendkívül jól képzettek – mondta Magos doktornő. – Ezért van az is – sajnos –, hogy a fiatal generáció jól képzettségének megfelelően könnyen kap állást külföldön is. Mi itt a megyében egy olyan rendelő vagyunk, akik mindig nagyon igyekeztünk nemcsak a hozzáállásunkkal segíteni a tulajdonosokat, hanem a felszereltségünket is évről évre fejlesztettük. A rendelőnk közel 30 éve működik, amelyet a férjemmel, dr. Zwillinger Andrással alapítottunk.

Dr. Magos Zsuzsa elárulta: az első rendelőt a családi házuk garázsában alapították, amely még szerény felszereltséggel rendelkezett, majd ami bevételt sikerült realizálniuk, azt évről évre fejlesztésre fordították. Mára a Felsőzsolcai Kisállatrendelő egy teljes körű állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó létesítmény lett.

– Időközben felnőtt a három gyermekünk, akik a „rendelőben nőttek fel”, és amikor pályaválasztásra került a sor, nem volt kérdés, merre tovább – folytatta a doktornő. – Andris és Dóri állatorvosok lettek, és ma már velünk dolgoznak, míg harmadik gyermekünk Márton gyógyszerkutató vegyészként a rákkutatás alapkutatásaiban vesz részt Budapesten. Érdekes tény, hogy mindhárman a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségiztek – csakúgy, mint én és a férjem.

A gyógyítóstáb tagja dr. Héczei Csaba is, aki immár 17 éve dolgozik Magos doktornőékkel.

– Öt asszisztens dolgozik velünk, akik lelkiismeretesek, állatszeretők, sokat segítenek – dicsérte őket. – Abban, hogy a díjat elnyertük, nekik is nagy szerepük volt.

Kiderült az is, hogy a Felsőzsolcai Kisállatrendelő hétfőn este tudatta követőivel a legnagyobb közösségi portálon a győzelmet, amelyet másnap délelőttre 30 ezren láttak és 1300-an „tetszikeltek”.

Magos doktornő búcsúzóul megjegyezte: a borsodi emberek összefogása országos szinten egészen egyedülálló. Ennek is köszönhető az, hogy elnyerték a Kedvencek Állatorvosa 2017 Díjat.

