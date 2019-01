Felpezsdítik Hegyalja fővárosát

Több mint egy éve hívták életre a Tokaj Kincsei egyesületet helyi lokálpatrióták, akik úgy vélik Tokajt a civileknek is menedzselni kell, mert a turisták mellett gyakran a helyiek sem sejtik, mennyi értéket rejt ez a város.

Szeretnénk, ha mindenki tudná, mennyi kiemelkedő tehetséget adott a város.” Kerekes Sándor

– Még kell valami a bor mellé. A világhírű tokaji borvidék óriási adottság, de az a célunk, hogy ne csak átutazók érintsék városunkat. Fel akarjuk rá hívni a turisták figyelmét, hogy Tokaj nem csupán egy-két kellemes estét kínál, itt olyan sok érdekesség, szépség és látnivaló akad, amelyek miatt érdemes minket választani akár a hosszabb pihenők helyszínéül is – magyarázta Kerekes Sándor, az egyesület egyik alapítója, aki azt is elárulta, már közel harminc tagjuk van, akik között találunk tanárt, művészt, vendéglátóst, pincetulajdonost. A sokszínű tagság közös célja, úgy felpezsdíteni Tokajt, hogy méltó legyen a Hegyalja fővárosa címre.

Saját zsebből, szponzoroktól

– Rengeteg sikeres rendezvényen vagyunk túl, melyek szervezése során számtalan tapasztalatot is szereztünk. Néhány helyi vállalkozás támogatta az ötleteinket, de saját zsebből is áldoztunk eleget az álmunkra. Az anyagiak szempontjából mindenképp mérvadó, hogy elmúltunk egy évesek, így ugyanis már pályázhatunk – magyarázta Kerekes Sándor.

A Tokaj Kincsei nevű társaság meghatározó arca azt is elárulta, az utcazene-fesztivál az egyik legsikeresebb programjuk, melyet folytatnak, sőt továbbgondolnak. Idén is megrendezik a tavalyihoz hasonló találkozót, most is örömzenéléstől lesz hangos a város, a településen rengeteg helyszínen amatőr tehetségek játszanak majd akusztikus hangszeren, ám ezen túl az ország dobosainak is találkozót szerveznek Tokajba.

Fillérekből hívtuk életre

– Az utcazene-fesztivál során megmutatta magát az a Tokaj, amelyikbe bárki képes beleszeretni, és fillérekből hívtuk életre, ezt a csodálatos eseményt – hangsúlyozta Kerekes Sándor. Az említett program költségvetése azért is volt viszonylag alacsony, mert számos ifjú tehetségnek adtak bemutatkozási lehetőséget, és esetleg szolid gázsit is, ám minimális anyagi ráfordítással fergeteges hangulatot teremtettek. Emellett gasztronómiai programok és könnyűzenei fesztiválok sorával pezsdítették fel a várost, de szerveztek adventi vásárt, disznótoros lakomát, jótékony célú bálokat, és igyekeztek a tehetséggondozásra és a pozitív példákra is figyelmet fordítani.

Motiválni akarjuk a helyieket, szeretnénk, ha mindenki tudná, mennyi kiemelkedő tehetséget adott ez a kisváros a világnak, ezért rendszeres előadóink között találunk olyanokat is, akik itt születtek és sokra vitték – sorolta az egyesület egyik alapítója, aki azt is kiemelte, hogy a fiatal Európa-bajnok kajakozó, Mozgi Milán is tokaji.

– Nem szeretnénk belefolyni a politikába. Nem ásunk árkokat, hidakat építünk. A Tokaj Kincsei senkit sem indít a választásokon – szögezte le utalva arra, hogy többen azt találgatják, vajon politikai tőkét kovácsolnak-e egyesületi tevékenységükből.

Gazdagítani szeretnék

– Folytatjuk a rendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat és számtalan összejövetelt szervezünk még. Próbáljuk az ügyeink mellé állítani, partnerré tenni a helyi városvezetést, ami sajnos nem mindig sikerül, de nem adjuk fel. Fontosak az önkormányzat által felépített nagy rendezvények is, mi csak gazdagítani akarjuk az egyébként is értékes tokaji kulturális életet. A rövid távú céljaink között szerepel a vasúti híd átfestése is. A terveink szerint a régmúlt és a jelen büszkeségre okot adó eseményeit fogják helyi művészek felfesteni ide, a híd tulajdonosa, a MÁV már rábólintott az akcióra, jelenleg a főépítész és a városháza pozitív válaszára várunk – árulta el Kerekes Sándor, a Tokaj Kincsei társaság tagja.

Juhári Andrea

VISSZA A KEZDŐOLDALRA