Felolvasó délután a rozvágyi jó kis helyen

Nagy volt az érdeklődés, jöttek a nagyrozvágyi gyerekek, de az általános iskola diákjai, akik a környező településekről járnak hozzánk iskolába, is ellátogattak e jeles eseményre, ahol megbeszélték, hogy mihez köthető a magyar kultúra napja, hogy miért is jó olvasni. A gyermekek is fontosnak tartják az olvasást, hiszen fejleszti a képzeletet, a gondolkodást, a szókincset és nem utolsósorban a közösen eltöltött idő, mely mindenkire nagyon jó hatással van, építi a csapatot, a közösséget és átlendít a mindennapok nehézségein.

ÉM

