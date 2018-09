Felnyitható ágykeret ágyneműtartóval

A válasz természetesen nyilvánvaló, a legoptimálisabb ágy alvás szempontjából a franciaágy. Természetesen ezt nem mindenki engedheti meg magának, mivel helyszűkében kompromisszumot kell kötni. Persze ha van helyünk rá, akkor mindenképp egy franciaágyat, vagy egy felnyitható, ágyneműtartós ágykeretet válasszunk. Hogy miért? Mert ezt találták ki ténylegesen a mindennapos alvásra, ez az, amin kényelmesen alhatunk 8-10-12 órát.

Természetesen itt is különbséget kell tennünk aközött, hogy kész, egybeszerelt franciaágyat választunk, vagy ágykeretet és hozzá matracot. Ebben mindenképp az egyedi igények dominálnak, hiszen mindenki mást kedvel, vagy éppenséggel más a praktikus az adott otthonban. A Nonstop Bútor oldalán megtalálhatóak a 140x 200-as fekvőfelülettel rendelkező franciaágyaktól kezdve a 180x 200 centisig. A franciaágyak nagy választékban tekinthetőek meg, valamint ugyanez érvényes az ágykeretekre is, melyekhez ugyanúgy választhatunk matracot is. Ez maximálisan kényelmes, mivel mindent megkapunk egy helyen, nem kell érte bejárnunk a fél várost. Természetesen kérésre gyártják a már extrémnek számító 200×200-as méretet is.

Ágykeretek tekintetében méltán népszerű a Flóra ágykeret, ami ívelt háttámlájával és négyféle rendelhető textilbőr huzatával dísze lehet minden hálószobának. Ágyráccsal nem rendelkezik, hanem bútorlapos matractartóval készül, mivel így a kapható matracaikkal és anélkül is megfelelő kényelmet és rugalmasságot biztosít.

Matracok tekintetében is széles a választék, minden ágykeretbe megtaláljuk a tökéletes belevalót. Attól függően, hogy milyen tulajdonságokat tartunk fontosnak egy matrac esetében, számos lehetőség közül választhatunk. Ilyenek például a Memory Plus matrac vagy a Clean Ortopéd matrac, melyek 16 centi vastag ortopéd matracot takarnak, mely magában ötvözi a tökéletes kényelmet, a megbízható alátámasztást és a kiváló rugalmasságot biztosítja. Antiallergén matrac huzatának köszönhetően bárki használhatja, és ortopéd kialakításának hála keményen megtámasztja a gerincet. A huzata eltávolítható és vegyileg tisztítható, mosható. 2 oldalas kialakítású, egyik oldala az érzékeny és fájó ízületeknek, csípőnek és hátnak enyhet adó N35-ös szivacs és ortopéd HR37-es habból készül, míg másik oldala egy keményebb fekvőfelületet biztosít számunkra.

Ha úgy döntött, hogy a felnyitható, ágyneműtartós ágykeret a tökéletes választás Önnek, akkor keresse bizalommal a Nonstop Bútort vagy látogasson el bemutatótermükbe!

