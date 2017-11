Felnőtté válásukat ünneplik a borlovagok Miskolcon

Három évvel később már tagjai lettek a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének, s ennek révén a párizsi székhelyű Borrendek Világszövetségének is.

November 25-én

– Felnőtt korba léptünk – mondta Czupper András, a borlovagrend elnök-nagymestere. – A tizennyolc évünk alatt a hazai borvidékek mellett megismerkedtünk a jeles francia, német, osztrák és határokon túli, magyarlakta régiók gasztronómiájával és a történelmükkel is. Határon innen és túl lovagjaink nagy megbecsülésnek és tiszteletnek örvendenek: az Anjou-liliomos kék ruhánk, zászlónk ismertté tette nemcsak a borrendet, hanem Miskolcot és Lillafüredet is. Nagykorúvá válásunkat november 25-én, szombaton este a lillafüredi Palotaszállóban sorra kerülő jótékonysági gálavacsoránkon ünnepeljük meg. A bál bevételéből, mint már hosszú évek óta, ezúttal is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központja daganatos betegeit támogatjuk.

A gálavacsora előtt, mintegy „ősbemutatóként”, levetítik Bakonyi Viktor a Világhírű magyar hordó című dokumentumfilmjét, továbbá természetesen ezúttal is avatnak borlovagokat. Számukra megtisztelő, hogy a születése óta világtalan, dalszerző és zenész Szabó Andrást (aki sokáig borlovagapródjuk volt) felnőttként avathatják bor­lovaggá.

A ceremónián megköszönik azon támogatók segítségét is, akik a dalszerző új hangszerének megvásárlásához nyújtottak támogatást.

– ÉM-KT –

