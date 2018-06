Félnek a vaddisznóktól a Pingyomon

Kitörtek a víkendházas övezetből és benyomultak a lakott területekre a kóborló kondák, melyek letarolnak mindent és megrémítik a környéken élőket – panaszolta Pingyomon élő olvasónk, aki szerint fokozódik a vaddisznóhelyzet a város peremén. Nem félnek a helyiektől, miközben sok ember már retteg a csapatokban csatangoló disznóktól, melyek szétszedik a fonott kerítést, betörnek a portákra, csemegéznek a gyümölcsösben és feltúrják az udvart.

Urbanizálódó vadállatok

Európa szerte egyre gyakrabban bukkannak fel a forgalmas nagyvárosokban is az eredetileg vadon élő állatok, melyeknek az úthálózatok bővítése a civilizáció terjeszkedése miatt folyamatosan fogy az életterük.

Túlszaporodtak, vándorolnak, helyet keresnek maguknak, másrészt az emberi hanyagság is vonzza őket. Nemcsak a belvárosban, hanem az erdei utakon is találhatunk zsákokban szemetet, melyben különböző élelmiszer-maradékok is előfordulnak, a vaddisznónak kiváló a szimata, messzi földről képes kiszagolni az ilyesmit – magyarázta Molnár Attila, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark vezetője. A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a vaddisznó nem veszélyes az emberre, ám óvatosságra int mindenkit, mert ha nem lát menekülési irányt, akár rá is támadhat az emberre, ám erre még nem volt példa.

Már elejtettek párat

Ha valaki vaddisznókat talál a telkén, ne próbálja egyedül megoldani a helyzetet, inkább kérjen segítséget. Vegye fel a kapcsolatot a Kormányhivatal Vadgazdálkodási Osztályának munkatáraival, akik elrendelhetik a szükséges intézkedéseket. Nyilvántartják, hogy egyes övezetekben ki jogosult kilőni a vaddisznókat – tudtuk meg Molnár Attilától, aki azt is elárulta, tudomása szerint két és fél hete már ejtettek el vadászok kóbor állatokat a városban és várhatóan több ilyen akcióra is sor kerül majd.

