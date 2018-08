Félmilliót keres az új tornanádaskai óvónő

Borsod-Abaúj-Zemplén - Kiderült, az idősebb pedagógusok lassan nyugdíjba mennek, a fiatalok pedig a ­fővárosba vágynak. Néhány év és megyénkben (de országszerte is) kezelhetetlen lesz a pedagógushiány, mondogatják egy ideje a szakemberek. A témáról már korábban is írtunk, most azonban pontosan ös...

