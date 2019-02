Félmilliárd forintot kapnak a Miskolci Művészeti Központra

Ötszázmillió forintot kapott a miskolci önkormányzat a Miskolci Művészeti Központ megvalósítására – derült ki a január 18-i Magyar Közlönyből. A határozat nem elemzi, hogy pontosan mire adják az összeget, csak maga a tény található benne.

A Miskolci Művészeti Központ létrehozásának tervéről többször írt már lapunk. A központ a volt Szentpáli iskola épületében működne a Csengey utcán, ide költözne az Ifjúsági Ház is. Egyfajta kulturális inkubátorházként működne, zeneművészeti szakközépiskola és egy Zene- és Táncművészeti Képzési Központ is helyet kapna itt. Hogy pontosan mire lenne elég a most kapott pénzösszeg, nem tudni: a rossz állapotban lévő épület felújítására vagy a „beltartalomra”? Érdeklődtünk a miskolci önkormányzatnál, de lapzártáig nem érkezett meg a válasz.

ÉM-HM

