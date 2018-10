Felfüggesztették a vaddisznók vadászatát a Taktaközben

Ahogy arról tegnap már beszámoltunk, megyénkben is megjelent az afrikai sertéspestis, amelyet egy Tarcal mellett kilőtt vaddisznóban mutatott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata. Az érintett vadásztársaság vadászmestere most attól tart, hogy hosszú, akár évekig elhúzódó problémával kell szembenézniük.

Nem akarják szétzavarni őket

A Taktaközi Gazdálkodók Vadásztársaságának a területén, a társaság egyik vadásza lőtte ki az elmúlt héten szombaton azt a vaddisznót, amelyről kiderült, beteg volt. A társaság mintát küldött a Nébih-nek a szabályoknak megfelelően, a hivatal pedig tegnap jelezte, hogy kimutatta az ASP vírusát a vizsgálat.

– A Nébih-től most megkapjuk a szükséges előírásokat, amelyeket be kell tartani, de a vadásztársaságunk úgy döntött, felfüggesztjük a vaddisznó vadászatot, mivel nem szeretnénk szétzavarni az állományt, és ezzel még inkább elterjeszteni a betegséget – mondta megkeresésünkre Tatárka József, a társaság vadászmestere. Hozzátette, sajnos várható volt, hogy eljut idáig a betegség, most pedig hosszan elhúzódó problémával számolnak.

Láthatatlan ellenség

– Spanyolországban a vadállomány húsz év alatt jött csak helyre a vírus megjelenése után. A kukorica és a napraforgó learatása után a vaddisznók visszahúzódnak az erdőbe, mozgásban lesznek így terjesztik tovább a betegséget. Most az elsődleges feladatunk az, hogy figyeljük őket, és ha elhullott állatot találunk, akkor azonnal megsemmisítsük a tetemet és igyekezzünk a házi disznóállományt óvni, hiszen ez nemzetgazdasági és közös érdek – tette hozzá.

A vadásztársaság be fog tartani minden előírást, de láthatatlan ellenséggel kénytelenek harcolni: a betegség könnyen és gyorsan terjed, ahogy a lefolyása is nagyon gyors, akár 5-8 nap alatt végez egy vaddisznóval.

