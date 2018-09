Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy szeméremsértőt Zalaegerszegen

Bartalné Mentes Judit közlése szerint a vádlott tavaly júniusban Zalaegerszegen, augusztusban Keszthelyen, novemberben pedig Hévízen zaklatott járókelőket. Zalaegerszegen egy kerékpáros nőnek mutogatta a nemi szervét, Keszthelyen egy stoptáblánál várakozó autó hölgyutasát inzultálta, Hévízen pedig egy bokorból előugorva végzett önkielégítést a járókelők előtt.

A férfi a májusban tartott elsőfokú tárgyalás során tagadta a történteket, de a tanúvallomások és a bizonyítékok alapján a bíróság kétséget kizáróan bizonyítottnak találta, hogy ő követte el a cselekményeket.

A háromrendbeli szeméremsértés miatt a bíróság egy év, végrehajtásában három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte elsőfokon a vádlottat, illetve pártfogó felügyeletet is elrendelt, hogy az elkövető folyamatos ellenőrzésével és támogatásával csökkentse a bűnismétlés veszélyét. Külön magatartási szabályként arra is kötelezte a vádlottat, hogy időszakosan keresse fel a lakóhelye szerint illetékes pszichiátriai szakrendelést, az erről szóló dokumentációt pedig rendszeresen mutassa be a pártfogónak.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítés miatt fellebbezett, így került az ügy a Zalaegerszegei Törvényszékre. A másodfokú eljárásban kedden a törvényszék büntető tanácsa teljes körűen helybenhagyta az első fokon született döntést, így az jogerőssé vált.

-MTI-

