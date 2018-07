Felfedezőutakra járnak Miskolcon

Igyekeznek közelebb hozni a könyvek világát is azokhoz az iskolásokhoz, akik részt vesznek a Petőfi könyvtár napközis táborában. Az egyhetes esemény során szakképzett felügyelet mellett tartalmas kikapcsolódást nyújtanak a gondjaikra bízott alsó tagozatosoknak.

– Idén először hirdettük meg a nyári élménytábort. Jelenleg 28 gyermeket foglalkoztatunk hétfőtől péntekig, reggeltől késő délutánig. Különböző foglalkozásokat és számtalan kikapcsolódási lehetőséget kínálunk. Több ismeretszerző tevékenységet is belecsempészünk ebbe a hétbe – mondta Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna, a Diósgyőri Petőfi Sándor Fiókkönyvtár vezetője.

Közös kiruccanás

– A mesékre, versekre, tanulságos történetekre való fókuszáláson felül igyekszünk a város különböző nevezetességeivel is foglalkozni. Csoportosan ellátogattunk a diósgyőri várba, nagyon tetszett a gyerekeknek a monumentális erőd, voltunk közösen a vadasparkban is, ezeket a kiruccanásokat nagyon élvezték a kisdiákok, felszabadult volt a hangulat. Készülünk még Lillafüredre is, kisvasúttal fogunk zakatolni és menet közben a Bükk élővilágáról is beszélgetünk a gyerekekkel, akiknek a Szent István barlang gyönyörű cseppköveit is megmutatjuk következő csoportos kirándulásaink során és a baráthegyi majorságban is eltöltünk közösen egy egész napot – avatott be minket a programba Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna, akinek kolléganője, Tumik Józsefné épp kézműves órát tartott az alkotni vágyó apróságoknak. A szervezők igyekeznek minél több szabadtéri tevékenységbe bevonni a rájuk bízott kisembereket, akiket számos élményszerű, tanulmányi útra is elvisznek, majd az így szerzett tapasztalataikat később a könyvekben található indformációkkal is kiegészítik. Hat különböző iskolából érkeztek a diákok, akik közel egy hetet töltenek együtt a szünidei táborban, ahol az étkezés mellett a szellemi táplálékot és a kikapcsolódást is biztosítják számukra.

Gyerekszemmel

– Jött az egyik legjobb barátom, de sok gyerek van itt. Fent a könyvtárban olvastunk is és készítettünk elég sok mindent, itt lent az udvaron is rengeteget rajzoltunk, de lehet focizni, labdázni és a kézműveskedés során csináltam ma kulcstartót, holnap pedig táskát fogok készíteni – sorolta Steinbinder Laura.

– Hétfőn jártunk a diósgyőri várban, ahol minden termet megmutattak, körbevezettek minket, én leragadtam a fűszereknél, ez a legérdekesebb szeglete a várnak, szeretnék oda mielőbb visszatérni – árulta el Oláh Natália, aki azt is elmondta, a középkorban sokan varázsfőzeteket készítettek és hittek különböző babonákban. Ő hisz ugyan a füvek gyógyító erejében, ám úgy véli, varázslat nem létezik.

JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA