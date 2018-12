Felesége ölhette meg az idős miskolci férfit

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított és idős férje Miskolcon az Avas lakótelep egyik társasházában éltek együtt. Április 18-án a gyanúsított nő legalább 41 ütést mért a sértettre, aki a verés okozta sérülésekbe belehalt.

A gyanúsítottal szemben előbb halált okozó testi sértés miatt indult eljárás, azonban a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a gyanúsítás december 18-án különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettére módosult. Az ügyész a gyanúsított letartóztatását indítványozta.

A bíróság megállapította, hogy mivel a gyanúsított bűnösségének megállapítása esetén 10 évtől 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, a büntetés mértékére figyelemmel nem zárható ki, hogy a gyanúsított a hatóságok elől megszökne vagy elrejtőzne, ezért szabadságának korlátozása indokolt. Ugyanakkor az idős korú, megromlott egészségi állapotú gyanúsítottal szemben elegendőnek találta enyhébb kényszerintézkedésként bűnügyi felügyelet alkalmazását. A döntés során a bíróság figyelemmel volt arra is, hogy a gyanúsított 8 hónapja áll büntetőeljárás alatt, mely során a hatóságokkal együttműködött, idézésre megjelent, szökést nem kísérelt meg. A fenti indokokra tekintettel letartóztatása nem szükséges, az esetleges szökés, elrejtőzés bűnügyi felügyelet alkalmazásával is megelőzhető.

A gyanúsítottnak a mozgását nyomon követő technikai eszközt is viselnie kell. A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával biztosítható a bűnügyi felügyelet hatékony rendőri ellenőrzése, és a szabályok megszegése esetén a gyors rendőri intézkedés.

A bűnügyi felügyelet alatt a gyanúsított Miskolc területét engedély nélkül nem hagyhatja el, lakóhelyét nem változtathatja meg, ha a bíróság által meghatározott magatartási szabályokat megszegi, letartóztathatják. A végzés nem jogerős.

