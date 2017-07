Felavatták a Hell cégcsoport dobozgyárát Szikszón

A nemzeti színű szalagot Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes, Demeter Ervin megyei kormánymegbízott és Csereklye Barnabás cégvezető vágta át.

Évi 1,2 milliárd doboz

Csereklye Barnabás az átadón elmondta, hogy a 30 milliárd forintos beruházás egyedülálló stratégiai pozíciót jelent a Hell cégcsoport számára az üdítőital- és energiaital-gyártás terén, hiszen nincs más olyan piaci szereplő a szektorban, amely a saját márkájú üdítőitalokon és a töltőüzemen kívül saját alumínium italdobozgyárral rendelkezne. Megtudtuk, hogy a fejlesztés társfinanszírozója az Eximbank, az Unicredit és a Raiffeisen Bank volt.

A 42 ezer négyzetméteres Quality Pack dobozgyár évi 1,2 milliárd darabos kapacitással képes világszínvonalon gyártani 250 milliliteres alumínium italdobozokat és doboztetőket. A világon jelenleg elérhető egyik legmodernebb és leghatékonyabb technológia révén percenként 3000 doboz és doboztető készül el a szikszói gyárban. A most átadott projekt révén a cégcsoport tovább tudja csökkenteni beszállítóitól való kiszolgáltatottságát, amely a jövőbeni növekedés alapját is biztosítja. A cégcsoport 2019 végére 320 új munkahelyet hoz létre.

„Szeretnénk megköszönni a magyar kormánynak, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HIPA közreműködésével támogatták és segítették, hogy létrejöjjön ez a történelmi beruházás! Ezen túlmenően köszönettel tartozunk a terveink megvalósulását támogató banki konzorciumnak is, amelynek hatalmas szerepe volt abban, hogy most itt állhatunk” – fogalmazott a Hell cégcsoport képviseletében Csereklye Barnabás.

Világszínvonalú gépek

„A gazdasági növekedés motorja a modern és innovatív technológiai megoldások alkalmazása, amelyre kiváló példa a Hell csoport új, legmodernebb és leghatékonyabb technológiát alkalmazó gyára” – mondta Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes ünnepi beszédében.

Kiemelte: „A fejlesztések és az új beruházások tovább erősítik a Hell csoport meghatározó szerepét mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacon. Mindez a kormány azon célkitűzésével is egybeesik, hogy minél több magyar tulajdonú vállalkozás érvényesüljön a külpiacokon.”

Példát adó történet

„Az a helyzet, hogy két székely legény felgyűrte az ing­ujját, eljött a kuruc földre és jó példát mutatott nekünk” – foglalta össze képletesen a Hell cégcsoport sikertörténetét Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja. Kiemelte, hogy egy száz százalékban magyar tulajdonú gazdasági társaság mutatott be egy olyan fejlődést, amely példaként állhat nemcsak magyar társaságok előtt.

A megye fejlődéséért is

A Hell cégcsoport beruházásai mára már világviszonylatban is számottevő tényezők. „Büszkék vagyunk rá, hogy a Hell Energy egyedüliként mondhatja el magáról, hogy több országban is piacvezető márkával, saját tulajdonú modern töltőüzemmel, és alumínium italdobozgyárral rendelkezik, ami páratlan stratégiai pozíciót jelent globális szinten is. A legkorszerűbb technológiát betelepítő folyamatos beruházásaink, innovációink és munkahely­teremtéseink révén intenzíven támogatjuk a megye fejlődését és a helyi lakosság munkavállalási lehetőségeit” – nyilatkozta Csereklye Barnabás cégvezető.

