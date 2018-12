Feladatok a hagymásokkal

Ha itt a tél, a hagymás növények teleltetőhelyére bevitt kardvirág gumókat nézzük át. A hagymagumókat csak akkor tudjuk megtisztítani, ha a régi hagyma az újtól leválik, a takarólevelek zörögnek. A beteg, sérült hagymákat a tisztítás során válogassuk ki. Ne tároljuk az egészségesekkel, mert azok is megfertőződnek.

Takarás, majd fény

November végén a szobai virágoztatásra szánt jácintokat, tulipánokat hordjuk be, ha a hajtások már megjelentek rajtuk. Egyenlőre tartsuk továbbra is sötétben, és rendszeresen öntözzük. Mihelyt a bimbók láthatóvá válnak, vegyük le a takarást. Az amarilliszt most kezdhetjük virágoztatni. Ehhez a mostanáig pihentetett – vagy vásárolt – hagymákat tisztítsuk meg az elszáradt levelektől, és a hosszúra nyúlt gyökereket vágjuk vissza. Úgy ültessük általános virágföldbe, hogy a hagyma fele a talajfelszín felett legyen. Ekkor alaposan öntözzük meg, majd tegyük meleg, sötét helyre. Legközelebb csak akkor öntözzük meg, amikor a virágbimbó a hagymából előtör. Ettől kezdve öntözzük rendszeresen, és tápoldatozzuk, miközben még mindig sötétben tartjuk, hogy a virágszár jól megnyúljon. Ha ez megtörtént, vigyük világos helyre. Takarjuk a kétnyári virágokat, melyek jövőre fognak virágozni. Ilyenek a nefelejcs, sárgaviola, árvácska, mert kifagyhatnak.

Forrás: gazigazito.hu



