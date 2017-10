Fél lábbal, szobafogságra ítélve

Köntös Ferenc Kazincbarcikán él egy társasház 6. emeletén. Tavaly októberben amputálni kellett a jobb lábát térd fölött érszűkület miatt, és azóta szinte ki sem tud mozdulni a lakásából. A 75 éves mozgáskorlátozott férfi lapunknak sorolta a problémákat: a lakásban kerekesszéket használ, de azt az utcán rendkívül nehéz hajtani, ráadásul meglehetősen körülményes a lejutás vele a ház elé.

– A liftbe ugyan befér, de a magasföldszinten ott a 9 lépcső, amin nem tudom levinni a kerekesszéket, mivel két mankóra támaszkodom. Van, hogy 10 percet is várnom kell, mire valaki jön és megkérhetem, hogy segítsen. A bejárati ajtó előtt megint ott a négy lépcső, azon is le kell juttatni a kerekesszéket – vázolja nehéz helyzetét Ferenc.

Az igazi megoldás az lenne számára, ha tudná használni az elektromos mopedjét. Mert mopedje van, csak azzal meg az a probléma, hogy nem fér be a liftbe. Megoldást jelentene, ha a ház utcaszintjén lenne egy megfelelő tároló a mopednek, akkor a lépcsők leküzdése után gond nélkül bele tudna ülni, és eljutna a boltba, a gyógyszertárba vagy a postára.

Most a lányát kell megkérnie minden ügyes-bajos dolgának elintézésére. A rámpa sem lenne jó megoldás, mert az túl meredek lenne a szűk terek és helyek miatt.

Ferenctől megtudjuk azt is, van ugyan egy tároló a házban, de az is túl kicsi, nem fér el benne az elektromos moped. Arra gondolt, hogy a kazincbarcikai önkormányzattól kér segítséget, hadd tárolhassa közlekedési eszközét a közelben üresen álló iskolaépületben. Ferenc hozzáteszi: azt sem érti, miért nyilvánították alkalmatlannak autóvezetésre, hiszen átalakított autót hozzá hasonló állapotban lévő emberek is vezetnek.

Hiányzik a jó szándék

Kiderült, helyzete nem egyedi, bizony a társasházakat annak idején nem úgy tervezték, hogy azokban kerekes székkel vagy mopeddel is lehessen közlekedni.

– Legalább 3-4 mozgáskorlátozott ember van még Feri bácsin kívül ugyanilyen nehéz helyzetben a városban – jelezte lapunknak Tomkóné Kiss Mária, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke. – Az is előfordul, hogy ahol lenne megfelelő tároló helyiség az elektromos moped elhelyezésére, ott a lakók azt nem hajlandóak átadni a mozgáskorlátozott számára. A liftek túl szűkek, a lépcsők meredekek. Van, akinek úgy oldódott meg a problémája, hogy a közeli vízműveknél tudta tárolni a közlekedési eszközét vagy egy garázsban. A jó szándék nagyon hiányzik az emberekből – jegyezte meg az elnök. Hozzátette: Feri bácsi nyugodtan írhat levelet az önkormányzatnak, az egyesület támogatni fogja azt, és így talán van esély, hogy problémájára megoldás szülessen.

