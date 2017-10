Fél házzal ment a kemping Hollóstetőn

Korábban megírtuk: április 18-án jött az a hóvihar, ami 12 óra alatt 55 centiméteres hóleplet eredményezett. A már kizöldült fákra ugyanis ráfagyott a hó, és a széllel együtt óriási károkat okozott a Bükkben, a 600 méter felett található Hollóstetői Hegyi Kempingben is. Júniusban Varga József, a kemping tulajdonosa nyilatkozta, hogy az újjáépítés tart, hamarosan nyitnak. Nos, azóta a fagypont körüli éjszakák miatt már be is zárt a kemping.

– A biztosító, amennyit megállapított, azt ki is fizette, de volt egy újabb kárfelmérés is – árulta el Varga József. – A kempingben kidőlt fákat viszont továbbra sem tudjuk rendezni, ráadásul nekünk a vis maior sem jár.

ÉM-JLI

