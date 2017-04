Fél évszázaddal később is sikerre vitték a dalt

Fekete-fehér felvétel, kicsit csíkos a kép, már a hang sem tökéletes. Nem csoda, hiszen fél évszázada rögzítették. A Ki mit Tud?-on készült, Zalatnay Sarolta éppen a Nem várok holnapig című, első helyezést érő számot énekli. A dal 50 évvel később is sikert hozott, most a Mályi Kamaracsoport kisdiákjai nyerték el vele a különdíjat a Klasszikusok Könnyűzenei Találkozóján.

Hagyományteremtőnek szánva

A versenyt az emődi Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola rendezte meg most először, de hagyományteremtő céllal.

A találkozón a régió 13 iskolája 31 műsorszámmal vett részt. Lapunk örömmel teljesítette a különdíjassal szembeni vállalását, hogy bemutatja a csoportot.

Farkas Péter, a diákok ütőtanára értelemszerűen zeneórára invitált minket a Mályiban található Móra Ferenc Általános Iskolába. Ez az intézmény ugyanis egyike azoknak, ahol a Premier Művészeti Iskolának kihelyezett tagozata működik. A kilenc diák – 9–13 éves korig – ennek keretében tanul zenélni, énekelni. Farkas Péter mellett pedig Gulyás Sára oktatja őket zongorára és énekre, valamint Koleszár Zsolt trombitára.

„Az emődi zeneiskola kezdeményezése nagyon megtetszett számunkra, hiszen a gyerekek nyitottak a könnyűzene irányába” – mondta Farkas Péter. Hozzátette: azért is volt különleges ez a verseny, mert nem szólóban, hanem csoportban, közös zenével mutatkozhattak be a fiatalok.

Gulyás Sára pedig testhez állónak nevezte, hogy könnyű­zenével kellett fellépniük, mint mondta, iskolai gálákon gyakorta adnak elő ilyet a diákok. Sára egyébként is rajong a 60-70-es évek zenéjéért, egyik kedvence a The Beatles. Ha nem mondja, akkor is kitaláltuk volna, árulkodó volt a zenekar nevével, képével megfestett fülbevalója.

Megfertőzte őket

Úgy tűnik, a könnyűzene szeretetével a növendékeket is sikerült „megfertőznie”, hiszen a tizenévesek is a The Beatlest említették kedvencként. Legalábbis Kékesi Konrád, aki a versenyen xilofonozott, de egyébként apukája zenekarában dobolni szokott. „Egyetemi rendezvényeken lépünk fel apukám zenekarával. Kicsit izgulós vagyok, de amint elkezdődik az előadás, azonnal elmúlik” – mesélte.

Konrád szerint az emődi versenyen az ellenfeleik is jók voltak: „Éppen ezért nem is számítottam rá, hogy nyerhetünk, de nagyon örültem.”

A könnyűzenei találkozón Lipták Richárd ült a doboknál. Nem véletlenül, hiszen büszkén mesélte, kétéves korától szenvedélyesen dobol. „Kezdetben műanyag dobot ütöttem, ma már szerencsére igazi mögött ülhetek” – mondta a 9 éves Richárd.

Az ének Horváth Petrának és Lévay Viviennek jutott. Petra szerint nem volt könnyű Zalatnay dala, hiszen az énekesnő folyamatosan rekeszt éneklés közben, ezt ők nem tudták leutánozni. „A felkészülés előtt láttam és hallottam először ezt a dalt, ami nagyon megtetszett. De igazából hozzám a popzene áll közel” – tette hozzá.

„Mind egytől egyig tehetségesek – mondta büszkén Farkas Péter. – Vivien már a Holdviola zenekarral és Tolcsvay Lászlóval is fellépett két évvel ezelőtt, pedig akkor még csak másodikos volt.”

A gyerekek hetente kétszer járnak zeneórára, hétfőn és szerdán. De egyszerre tették hozzá: jó lenne, ha pénteken is lenne.

– N. Szántó Rita –

A mályi csoport tagjai

Lévay Vivien, Horváth Petra, Orliczki Zsófia, Lipták Richárd, Kiss Martin Dávid, Kékesi Konrád, Lakatos Attila, Horváth Attila, Hudák Richárd

