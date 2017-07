Féktelenül buliznak a középiskolás gyerekek?

Elvileg. Gyakorlatilag azonban azt tapasztaljuk, hogy a kiskorú fiatalok már 12-13 évesen aktív dohányosok, jól ismerik a drogokat és a hétvégi buli sem az igazi alkohol nélkül. A nagykorúakról már ne is beszéljünk.

A legszomorúbb tapasztalat az, hogy sokaknak nem kell messzire menni nagykorú segítségéért, hiszen az esetek nagy százalékában maga a szülő, sőt a nagyszülő vállalja magára a beszerző szerepét. Az indok mindenkinél más. Van, aki úgy érzi, így legalább tudja, mit csinál a gyerek, van, aki csak menő szülő akar lenni, mások a vállukat vonogatják, hogy ők is ezt csinálták anno. A legjobb verzió az, amikor a nagyszülő maga kóstoltatja meg először az általa készített, jófajta házi pálinkával a kiskorú gyereket és jó szívvel küld a barátoknak is, nehogy valami rossz bolti löttyöt igyanak a kölykök.

Döbbenet

Miskolc főutcáján sétálva már meg se lepődünk, amikor az egyértelműen kiskorú gyerekek részegen támolyognak, ráadásul a vendéglátóhelyek jó része, a tiltások ellenére, gondolkozás nélkül felszolgálja számukra a kiválasztott alkoholt. Sajnos már az sem számít meglepőnek, ha valamelyik divatos szórakozóhelyen italozó gyereklány ül néhány évvel idősebb fiatalemberek között és hol egyikükkel, hol másikukkal bonyolódik, két korty ital között, heves csókcsatába. A Face­bookra is boldogan írják ki a kiskorúak, hogy éppen „alapoznak” és – biztos ami biztos – az ipari mennyiségű alkoholról és a cigarettásdobozokról is feltesznek egy fotót. Anyuka és apuka pedig boldogan lájkol, sőt mosolygó smiley-k kíséretében kíván kellemes szórakozást szeme fényének.

Fiatalok és öregek

Ennél csak az a meghökkentőbb, hogy mértékben elmosódtak a generációk közötti korkülönbségek. Egyáltalán nem szokatlan, hogy tizenkét éves, általános iskolás kislányok huszonöt éves fiúkkal múlatják az időt, a tizenhat évesek élete szerelme pedig éppen most töltötte be a harmincat. Az sem számít, hogy sokszor a lányok voltak a kezdeményezők, sőt az sem, ha minderről a szülők is tudnak, hiszen ez mindenképpen kiskorú vagy fiatalkorú megrontásának számít.

Kérdések

A felnőttek mulatozásai is gyakran a toxikológián érnek véget, ezért megkérdeztük dr. Fehér Annamáriát, a Gyermekegészségügyi Központ részlegvezető főorvosát, hogy milyen tapasztalatai vannak.

– Nyolcéves volt a legfiatalabb gyermek, akit szándékos drog- és alkoholfogyasztással kezeltünk és sajnos gyakran érkeznek – szociális helyzettől függetlenül – a pár évvel idősebbek is – mesélte a főorvosnő.

Mikor, miért és hogyan romlottak el ennyire a dolgok és mi lesz ennek a vége? Homályosan látjuk ugyan a választ, de az sok jóval nem kecsegtet.

– Novák Krisztina –

