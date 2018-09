Fejlődő műfajban jött érmek

A kazahsztáni Asztanában rendezték a grappling világbajnokságot, amelyen a Miskolci Ju Jitsu Egyesület négy versenyzővel képviseltette magát: Juhász Máté ugyan ezúttal érem nélkül maradt (GI-ben, junior korcsoport, 77 kg), ugyanakkor Körmöndi Marcell két- (GI-ben és NO GI-ben a serdülők között, 66 kg), míg Szabó Alex (GI, serdülők, 59 kg) és Sejkoczki Dávid (NO GI, juniorok, 62 kg) egy-egy bronzérmet gyűjtött be.

Intenzív hat óra

Sejkoczki Dávid immár harmadik vébéjén indult, merthogy 2016-ban Minszkben és tavaly Bakuban is ott volt. Előbbi helyről, Fehéroroszországból szintén egy bronz medáliával tért haza, Azerbajdzsánból egy 5., és egy 8. helyezéssel.

– Persze, hogy másabbak az ember érzései, ha valahová, egy eseményre nem először megy, de azért az izgalom ugyanúgy megvan – nyilatkozta lapunknak a küzdősportoló. – Ha megnézem, hogy mit tudtam két éve, és mit tudok most, akkor tisztán látszik, hogy óriásit fejlődtem, ami leginkább edzőmnek, Mellik Bélának köszönhető, az a heti 6 óra, amit közösen eltöltünk, nagyon intenzív. A harmadik helyig négy meccsem volt, oroszokkal, kazahhal, azerivel, ezeknél a nemzeteknél nagy támogatást kap a grappling. Ahhoz, hogy ide eljuthattam, az itthoni bajnokságon jól kellett szerepelni, jövőre is ez lesz a kritérium, csak már akkor felnőtt korcsoportos leszek.

Egy ponton múlt

– Mielőtt a klubhoz jöttem, judóztam az óvodában, de korábban futballoztam és tornáztam is – ezeket már Körmöndi Marcell mondta. – Még anyukám vitt el a klub korábbi edzőtermébe, a Károly utcára, az, hogy keményen edzeni kell, számomra nem volt probléma, újdonság, mert mindig is szerettem tréningezni. 2017-ben Bakuban, a vébén harmadik voltam, grapplingben, de jártam idén márciusban Abu-Dhabiban is, a sport ju-jitsu-világbajnokságon, ahol korosztályomban, a 60 kilogrammban 9. helyezést szereztem. Asztanába úgy utaztam, hogy jó lenne dobogós helyet elérni: azt sajnálom, hogy NO GI-ben egy ponttal buktam el a döntőbe jutást, viszont GI-ben erősebb volt az ellenfelem.

Szabó Alex szintén cselgáncsozott, hat évig, de négy ­esztendeje már grapplingezik.

– A judo után nézegettük közösen a családdal, hogy milyen sportban kellene folytatni, így jutottunk el a grapplinghez. Nagyon megfogtak a dobások, ezek technikája, amiket akár az életben is lehet alkalmazni, persze csakis akkor, ha nagyon indokolt. Most Asztanában édesanyám is velem volt, lehetett is hallani a hangját, amikor versenyeztem… Ez volt az első nemzetközi versenyem, világbajnokságom, ezért volt bennem drukk rendesen. Az első nap, az NO-GI nem úgy jött össze, ahogyan terveztem, de Mellik Béla sokat segített utána, hogy nem baj, majd a következő nap, a GI-ben lehet javítani.

ÉM-MI

Küzdősport: edzői vélemény

Mellik Béla, klubedző: – 1996 óta létezik az egyesületünk, azóta számtalan érmet szereztek a versenyzőink különböző eseményeken. Most a helyszínen voltam a srácokkal, akiknek már akkor is gratuláltam, ezt megteszem most is. A jelek azt mutatják, hogy Miskolcon igény van a küzdősportra, azon belül a grapplingre is. Ez a szakág az országban, de a világban is fejlődik, különösen nagy léptekkel az Egyesült Államokban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA