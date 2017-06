Fejlődik és növekszik a Perkupai Operafesztivál

A rendezvény szervezője, egyik fellépője, rendezője, megálmodója és motorja Szegedi Csaba, a Magyar Állami Operaház operaénekese, aki a településen született és nőtt fel.

– A környék kis falvaiban, templomaiban adtam nyaranta zongorakísérettel komolyzenei koncertet. Valahogy Perkupa mindig kimaradt, és ez engem végig lelkiismeret-furdalással töltött el. 2014-ben jött el az ideje annak, amikortól szerepléseimet kizárólag szülőfalumba szeretném összpontosítani – meséli.

Később támadt a gondolat, hogy mennyivel jobb lenne, ha ezentúl nem Szegedi Csaba Operagála, vagy Operagála Szegedi Csabával lenne a címe az alkalmaknak, hanem Perkupai Operafesztivál, ezzel teremtve hagyományt.

Rengeteg újdonság

– Minden évben szeretnék lépni egyet előre. Az idei a tavalyihoz képest talán egy kicsit nagyobb is mint egy lépés. A grafikusunk, Pogonyi Noémi már elkészítette a fesztivál logóját. Van fesztiválközpontunk, és lesz a Perkupai Operafesztivál logójával fölcímkézett fesztiválflottánk is. Tervezek fesztiválzászlót, fesztiváli körmenetet lovakkal, hintókkal, fesztiváltortát, és lesz a fesztiválnak bora is. Építünk dobogót a református templomba, lesz igazi zongoránk, és nagy létszám esetére készülünk a templomkertbe kivetítéssel, kihangosítással, profi hang- és képrögzítéssel is. Szekeres László zeneszerző barátom most írta meg a fesztiválfanfárt, ugyanis egy rézfúvós kvintett fogja a két hintón járni a falut velünk együtt és harsogni azt. Lesznek plakátjaink, molinóink és zászlóink is – sorolja Szegedi Csaba az idei év újdonságait.

A legnagyobb boldogsággal pedig az tölti el, hogy sikerült sztárvendégnek megnyernie Miklósa Erika opera-énekesnőt, a Brasstones Rézfúvós Quintettet és Tóth Sámuel Csabát, a Magyar Állami Operaház ifjú korrepetitorát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmesterszakos hallgatóját.

– A tavalyi koncert, azaz az első Perkupai Operafesztivál is már kiválóan sikerült. Nem csak a környékről, de sokkal messzebbről is jöttek vendégek, érdeklődők, operaszeretők. Sokan voltunk. Kevés embernek adatik meg eljutni Budapestre az Operaházba. Ezért jó, ha az Operaház nem is, de legalább a műfaj „helybe” megy. Jó érzéssel tölt el, mikor a koncert még sok idő elteltével is téma otthon – mondja a tavalyi rendezvényről a szervező.

Abban bízik, hogy a fesztivál látogatói számának gyarapodásával a helyi, környékbeli turizmussal foglalkozó vállalkozások lehetőségei is növekednek majd, sikerül fölhívni a környék csodaszép adottságaira a figyelmet.

Idén az operagálán kívül lesz egy azt megelőző fesztiváli körmenet, zárásaként pedig közönségtalálkozó a fesztiválközpontban, ahol kinyitják a fesztivál borát, illetve Miklósa Erika megszeli a fesztivál tortáját.

A cél az, hogy minden évben bővülve haladjanak a kitűzött háromnapos, nem csak országos, de nemzetközi hírnévre is szert tett operafesztivál felé. Az operagálán kívül lesz majd jazz, gospel, musical, operett, dalestek, művészeti kiállítások, gasztronómiai kiállítás és vásár a környék legminőségibb ízeivel.

– A célom, hogy közös erővel és Isten áldásával fölhelyezzük Perkupát, a Perkupai Operafesztivált Magyarország, illetve Európa komolyzenei térképére – teszi hozzá Szegedi Csaba.

