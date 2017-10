Olyan költségszintek alakultak ki a mezőgazdasági ágazatban, amelyek könnyen veszteséges termelést eredményezhetnek és miután talaj- és környezeti adottságaik legfeljebb közepesnek mondhatók Szendrőben – ezek eleve meghatározzák az elérhető hozamaikat –, így az eredményes gazdálkodást csak a bekerülési költségek folyamatos kontrollja, optimalizálása mellett biztosíthatják. Minél kevesebb gázolajat használnak, minél kevesebb menetszámmal folyik a talajművelés, minél kisebb gázfelhasználás a szárító üzemben, minél nagyobb a szaporulat a juhászatukban – ezek mind fejlesztés útján biztosíthatók.

A megtermelt jövedelmet teljes egészében a fejlesztésekbe forgatják vissza, természetesen egyéb más eszközök, pályázatok és hitelek segítségével. Vannak kockázatok: a pályázatot meg kell nyerni, a hitelt vissza kell fizetni, azt ki kell gazdálkodni. Ellentétben néhány „jól menő vállalkozóval”, az Agroszan Bt. nem 20 milliós terepjáró gépkocsiba ruház be, hanem a termelésbe. Egyszerűen nincs más út, ha hosszú távon fenn akarnak maradni. Filozófiájuk: fejlesztés, fejlesztés és fejlesztés. Ez viszont nemcsak műszaki fejlesztést jelent, hanem például újabb, korszerűbb műtrágyák, növényvédőszerek alkalmazását, vagy egy új növényfaj termesztésének bevezetését. Ilyen például esetükben a szója.

Büszkék arra, hogy ezt a növényt, illetve termesztését ők vezettük be a Bódva-völgyében. Ma már ez az egyik legjövedelmezőbb növényük Szendrőben, és már rajtunk kívül is többen próbálkoznak a termesztésével. – Említhetem a legújabb korszerűsítésünket, nevezetesen a precíziós gazdálkodás alapját képező, műholdas vezérlésű talajművelési rendszer bevezetését, melyhez nagy reményeket fűzünk a tajművelésben és a tápanyag gazdálkodásban egyaránt – mondta Szaniszló Máté. – Jelentős költségcsökkentést várunk a rendszer alkalmazásának segítségével.

Azt is látjuk viszont, hogy a mezőgazdaság eredményességét befolyásoló kitettséget más, nem tisztán mezőgazdasági tevékenységgel lehet és kell ellensúlyoznunk. Ezért döntöttünk egy élelmiszeripari tevékenység beindításáról, mely természetesen ismételten fejlesztéssel jár majd. Amennyiben ezek az elképzelések megvalósulnak, úgy további tevékenységek körvonalait is megrajzoljuk. Ezek bevezetésével korszerű, hatékony, jól működő családi vállalkozásként szeretnénk működni a jövőben.

Cégtörténet

Az Agroszan Bt. 1999-ben alakult, a vállalkozás tisztán családi tulajdonban működik megalakulása óta. Kezdetben mezőgazdasági termékkereskedelmi tevékenységet folytatott, majd a 2000-es évek elejétől folyamatosan alakították ki és vezették be a mezőgazdasági termelés növénytermesztési és állattenyésztési ágát. Egy évtized alatt érte el a gazdaság a jelenlegi – kicsivel több, mint 500 hektáros termőterületet és 400 darab anyajuh létszámot számláló – méretét. A 2010-es évek kezdetén nagy mértékű gépi technológia-fejlesztési programba kezdett a vállalkozás vezetése, melynek során a teljes erő- és munkagép állomány megújult, illetve kialakítottak egy modern szárító üzemet. Ebben az időszakban – vásárlás révén – 10 hektár alapterületű telephely került a társaság tulajdonába: a területen gabona- tárolók, állattenyésztő épületek szolgálják a termelést. A 2010-es évek közepétől, köszönhetően a korábbi műszaki fejlesztéseknek, harmadik termelési ágként jelent meg a mezőgazdasági gépi szolgáltatás, illetve néhány éve Szendrő térségében gazdálkodó kistermelők termelési, értékesítési integrációját is elkezdték. 2016-2017-ban újabb jelentős fejlesztésként, a növénytermesztési ágazatban elkezdték a precíziós gazdálkodás megteremtését, melynek során ma már műholdas vezérléssel folyik a gépek üzemeltetése a szántóterületen. A társaság irányításában is történt kisebb változtatás: az alapító tulajdonos-ügyvezető Szaniszló János – más területen betöltött pozíciója miatt – az operatív irányítást átadta Máté fiának, aki egyébként pályáját a családi vállalkozásban kezdte. Napjainkban, újabb fejlesztésként – elnyert pályázat segítségével – élelmiszeripari tevékenység beruházásának előkészítése folyik a vállalkozásban.



