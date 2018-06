Fejfát, sírkövet gyártanak a börtönben Sátoraljaújhelyen

Önmagában az is egyedülálló, ha egy büntetés-végrehajtási intézet egy haditemetőt gondoz, de az még inkább, hogy ugyanez az intézmény sírköveket is gyárt a temetőbe. A Sátoraljaúj­helyi Fegyház és Börtön közel tíz éve gondozza a városi hadi­temetőt.

Tíz éve gondozzák

– Vannak olyan országok, ahol az állam vállalja magára a hadisírok gondozását – mondja a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnoka, Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, bv. főtanácsos.

– Az angolok esetében például valamennyi haditemetőnek ugyanúgy kell kinéznie, legyen az a világ bármely táján. Más országokban a hadisírok gondozása inkább civil szervezetek feladata. Nálunk ez a kettő keveredik egy kicsit. Mi akkor léptünk be a történetbe, amikor közel tíz évvel ezelőtt egy nagy vihar pusztított Újhelyen, és a városi temető katonai részét is megrongálta. A város vezetésétől kaptunk felkérést a segítségre, így a fogvatartottakkal együtt részt vettünk a terület rendezésében. A takarítás során a megrongálódott beton fejfákat is helyreállítottuk, és azóta is folyamatosan gondozzuk a haditemetőt. Egy későbbi pályázatnak köszönhetően a megrongálódott fejfák cseréjét is megvalósíthattuk, így ezt a feladatot már egyre inkább a magunkénak éreztük, és rendszeresen indultunk hasonló pályázatokon. Három évvel ezelőtt pedig létrehoztunk a fogvatartottak ideiglenes foglalkoztatására egy sírkőgyártó üzemet is. A megrendelések azonban olyan nagy számban érkeztek hozzánk, hogy mostanra már állandó foglalkoztatási helyszínként szerepel intézményünkben az üzem. Ez egyfajta jóvátételi lehetőség is a fogvatartottak számára. A városban érezhetően pozitív a kicsengése annak, hogy a fogvatartottak kegyeleti munkát végeznek, ez egyfajta lelki többletet jelent, arról nem is beszélve, hogy az intézményünkben megvalósított parkgondozói tanfolyamnak köszönhetően a fogvatartottaink egy részének a szabadulást követően megnőhet az elhelyezkedési esélye akár park- vagy temetőgondozóként. A Honvédelmi Minisztérium pályázata és az intézet fogvatartottjainak munkája sok hadisír gondozót elgondolkodtatott, így készítettünk sírköveket Debrecen Hősi temetőjébe, Balassagyarmatra és Vácra, de szállíthattunk Ramocsaházára is hősi emlékművet az elmúlt években.

Jól bevált együttműködés

Rózsahegyi Tamás elmondta, a Honvédelmi Minisztérium tavaly kiírt pályázatán Sátoraljaújhely önkormányzata is indult, ahol célul tűzték ki a sátoraljaújhelyi hősök temetőjében levő összes fejfa cseréjét. A jól bevált együttműködés folyományaként számítottak az újhelyi büntetés-végrehajtási intézet munkájára is.

– Az elmúlt években sorban öntöttük és gravíroztuk a fejfákat – mondja Rózsahegyi Tamás. – Tavaly elkészült az ezredik fejfa. A mostani pályázat július végéig tart. Addig összesen 1500 sírkövet kell kiöntenünk és az elhunyt katonák nevével gravíroznunk. Hetente átlagban 75 fejfát tudunk legyártani.

Nagyon kell figyelni

– Nem igazán könnyű munka, de nagyon szeretem csinálni – mondja Menyu János. – Kőműves a szakmám, ez a világom, közel áll hozzám.

Végigvezet a műhelyen, mutatja a sablonokat.

– Többféle is van. Öntés előtt összecsavarozzuk, belülről gipsszel bekenjük. Utána jön egy perlitréteg, abba fogják majd a neveket belegravírozni. Utána jön egy réteg beton. Ott nagyon kell figyelni, hogy ne kerüljön bele nagyobb kavics, mert az tönkreteheti a gravírozást. Ha az egy kicsit megszáradt, akkor jöhet a keményebb betonréteg. Hagyjuk egy napig száradni, estére a szabadban lévő köveket be is takarjuk. Másnap már lehet gravírozni a neveket.

A fogvatartottak közül nem jelentkezhet bárki erre a munkára, gondosan szűrik, ki alkalmas erre a feladatra.

– Engem is felkértek – mondja Dankó Gergely, aki egyike a gravírozóknak. – Lehetett volna nemet mondani, de erre a munkára nem illik. Civilben elektrotechnikai műszerész vagyok, úgyhogy nem igazán vág a szakmámba, de szeretem csinálni, még ha nehéz is, mert teljesítményre dolgozunk. Nagyon oda kell figyelni, mert olyan géppel dolgozunk, amelyen mi állítunk be mindent, a kés mélységétől a betűsablon kirakásáig. Főleg az utóbbi igényel nagy precizitást, mert ha kifelejtünk egy betűt, akkor az egész sírkő mehet a selejtbe. Több száz sírkövet gravíroztunk már, talán egy-kettő lett selejtes. Eleinte mindent előrajzoltunk, most már csak a térközöket állítjuk be.

Minden sírkő egy sors

Jó érzés látni, ha egy ilyen sírkő végül kikerül a kezem közül. Azt nem tudom, hogy megnézem-e a temetőben is a sírköveket. Ez az utolsó nagy projektem itt a börtönben, októberben szabadulok.

Hetven kilós egy ilyen kő – mondja Gergely egyik fogvatartott társa, miközben cipeli ki az egyik elkészült sírkövet.

– Minden sírkő mögött van egy ember, aki az életét áldozta a háborúban, akinek talán volt családja, akit vártak haza, de örökre itt maradt Sátoraljaújhelyen. Korábban, amíg lehetett kimenni, többször is voltam a haditemetőben. Ha szabadulok, akkor is ki fogok menni, a közelben lakok, látni akarom azt, amivel dolgoztam, hogy tehettem én is a háborús hősök emlékéért. Azt mondják, sokan szoktak a temetőbe kijárni ápolni a sírokat, és virágot is visznek.

– Bánhegyi Gábor –

