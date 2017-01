Nyilván zsolcai, családi házas lakosként rögtön bevillant – az apám által nem tudom mikor, de jó régen gyártott – a hólapát képe, de egy kicsi testmozgás ilyenkor még jót is tesz. Meg még a fehér lepellel jól is jártunk, mert sokfelé az országban az ónos eső alkotott, és a jegesedést – nyugodtan kijelenthetjük – kevés ember ölelné magához, ha lehetne.

Szóval a mindent eltakaró fehérség nekem tetszik, persze a latyakos lábnyomokat látva a folyosón nem volt őszinte a mosolyom, de hamar túltettem magam rajta, úgyis ez lesz tavaszig. A kutyáim sem használják a lábtörlőt, igaz, a tacskómancs nem óriási, a hosszú szőrű német juhászom azért derekas foltot tudott ilyen időben okozni.

A fehérség viszont jólesik a szememnek, mert szeretem is ezt a színt, valóban a tisztaságot árasztja. A hótakaró sok koszt eltakar, és még talán azt is elhisszük, hogy nincs is alatta. Mert a telet minden hidegével együtt – lehet szeretni, nem szeretni – azért megszépíti a hó. A fehérség.

– Pásztor Attila –

