FC Tiszaújváros: Nem rendült meg a vezetői bizalom

Egyedüli csapatként pont nélkül áll a labdarúgó NB III Keleti csoportjában a Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese. A Tisza-partiak az 1. fordulóban, hazai pályán 1-0-ra kikaptak a Putnok FC-től, majd a második körben 3-1-es vereséget szenvedtek a Nyírbátori FC vendégeként. Gerliczki Máté vezetőedző együttese az előző hét végén, a 3. fordulóban ismét saját pályáján szerepelt, és 3-2-re alulmaradt a Monori SE-vel szemben. Az újvárosiak az előző, 2016/2017-es szezonhoz képest éppen ellenkező utat járnak be, ugyanis egy éve 3 sikerrel kezdték a pontvadászatot, 9 ponttal a tabella élén tanyáztak.

Mit szól ehhez a jónak semmiképpen sem nevezhető starthoz? – kérdeztük Lukács Flórián klubelnököt.

– Tudtuk, nehéz a sorsolásunk, sajnos, benne volt a levegőben, hogy így alakul a helyzet, de természetesen nem számoltunk azzal, hogy három vereséggel indulunk – nyilatkozta lapunknak a klubvezető. – Úgy gondoltuk, az első öt fordulóban maximum kétszer kapunk, kaphatunk ki, ehhez képest már eggyel több fiaskónk van… Az első meccsünket felvételről láttam, a másik kettőt személyesen, nyilván különböznek egymástól a mérkőzések, de mindegyiken voltak hibáink, amiket kihasználtak az ellenfelek. Nekünk is akadtak lehetőségeink, melyekkel nem éltünk megfelelően. Egyik mérkőzésen sem úgy nézett ki a helyzet, hogy sokkal jobb az ellenfél, hasonló képességű csapatok találkoztak, szerencsétlenségünkre a labdák rosszul pattantak.

A Tiszaújvárosnál a szezon indulása előtt a 4–8. hely valamelyikének elérését jelölték meg célként…

– Igen, ezt az egyesület taggyűlése fogalmazta meg, és továbbra is ez a célkitűzés. Bajnokság közben nem szokott módosítani egy vezetőség, hiszen, ahogyan mondani szokták, sok van még hátra – jegyezte meg Lukács Flórián.

Megkérdeztük azt is a Tisza-partiak irányítójától: miben látja a kiutat?

– Nem bonyolult a válasz: ki kell javítani a hibákat, és jobban kell sáfárkodni a lehetőségekkel – mondta minderre Lukács Flórián, akitől azt is megkérdeztük: az, hogy viszonylag sok új játékos érkezett a nyáron, lehet-e egy magyarázat erre a produkcióra? – Erre nem szabad fogni. Megfelelő időtartam állt a felkészülésre, minden feltétel adott volt a minőségi munkához. Máskor, máshol is volt már ekkora, vagy még nagyobb mértékű mozgás, szóval ez nem ok a három vereségre.

Akarva-akaratlanul egy rossz kezdés, rossz sorozat magában hordozza azt, hogy a klubvezetők a trénerben keresik a hibát, felmerül az ő felelőssége…

– Igen, hiszen mindez az eredménytelenség teljes mértékben vezetőedzői felelősség – értett egyet Lukács Flórián. – Azonban hadd hozzak egy példát: nem is oly régen előállt nálunk hasonló helyzet. Az aktuális edzőnk 6 fordulót követően pont nélkül állt, és a vezetőség kitartott mellette. Ő meghálálta a bizalmat, a csapat kiegyenesedett. Minden szituáció más, párhuzamot nem lehet vonni évekkel ezelőtti történés és a mostani között, de volt ilyen tapasztalat és vezetőségi hozzáállás. A jelenlegi helyzet az, hogy nem rendült meg a bizalom a vezetőedzőnkben.

Az újvárosiak számára a következő három forduló sem lesz sokkal könnyebb, hiszen ellátogatnak az MTK Budapest tartalékhoz, fogadják a Jászberényt, majd a DVTK tartalék elleni csata következik.

– Mindhárom ellenfelünk győzni akar majd, hiszen a fővárosiak bárkit képesek két vállra fektetni, hiába hullámzó a játékuk – tette hozzá Lukács Flórián. – A jászberényiek bajnokságot szeretnének nyerni, a Diósgyőr II is az első hatba vágyik, szóval nehéz lesz… A mi csapatunk nem védekezésre játszik, mindig nyerni akar, márpedig ennek vannak kockázatai.

Az NB III Keleti csoport állása

1. Monori SE 3 2 1 – 9-4 7

2. Putnoki FC 3 2 1 – 6-3 7

3. Erzsébetvárosi SMTK 3 2 – 1 9-4 6

4. Cigánd SE 3 2 – 1 8-7 6

5. Balassagyarmati VSE 3 2 – 1 7-8 6

6. Gyöngyösi AK 3 1 2 – 5-4 5

7. MTK Budapest tartalék 3 1 1 1 6-4 4

8. Tállya KSE 3 1 1 1 4-2 4

9. Salgótarjáni TC 3 1 1 1 4-5 4

Jászberényi FC 3 1 1 1 4-5 4

11. Debreceni EAC 3 1 1 1 5-10 4

12. Nyírbátori FC 3 1 – 2 6-7 3

13. Tiszafüredi VSE 3 – 2 1 4-5 2

14. Diósgyőri VTK tartalék 3 – 2 1 4-6 2

15. Füzesgyarmati SK 3 – 1 2 5-8 1

16. Termálfürdő FC Tiszaújváros 3 – – 3 3-7 0

