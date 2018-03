Fazekas Sándor: garantált a magyar gazdák termelési biztonsága

Hangsúlyozta, fontos eredmény a területalapú támogatások megvédése is. Magyarország számára elengedhetetlen, hogy ténylegesen azok kapják a támogatásokat, akik a földet művelik – tette hozzá. Kitért arra is: magyar szempontból fontos volt, hogy a vidékfejlesztési támogatásoknál a beruházásokra kellő pénz álljon rendelkezésre.

Fazekas Sándor kiemelte, a hétfői tanácsülés eredménye az is, hogy a vidékfejlesztés kérdései közé nem került be az az előírás, hogy a migrációval összefüggésben is fel lehessen használni az agrártámogatás forrásait. A későbbiek során, a rendeletalkotás folyamán még oda kell figyelni, hogy ez így is maradjon – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy eredményes megbeszéléseket folytatott az édesvízi aquakultúra támogatásáról, az édesvízi haltartásról, ugyanis a közös agárpolitikában megújul az Európai Unió halászati politikája is. E tekintetben Magyarországnak másik három tizenhárom tagállam mellett az az érdeke, hogy az édesvízi haltartásra és tógazdaságra többet lehessen fordítani – közölte. Ez egyúttal környezet- és természetvédelmi jelentőségű is, ugyanis a halastavak víztározásra, árvízvédelemre is alkalmasak, valamint a védett madár- és állatfajoknak is megfelelő környezetet biztosítanak.

– MTI –

