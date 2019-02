Falopások miatt lett az ország Csikágója? – A „legbűnösebb” megyénkbeli településnek száz lakója sincs

A lakosság számára is elérhetővé vált a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) térinformatikai alkalmazása. Csak egy ügyfélkapus regisztrációra van szükségünk, és már böngészhetjük is a több forrásból összeállított, minden ügyet és ügytípust tartalmazó adatsorokat.

Csikágónak kikiáltva

Mint tette azt az egyik országos lap újságírója, hogy aztán világgá kürtölhessék: „Egy, az ország peremén lévő, apró kelet-magyarországi falu hazánk legbűnösebb települése a bűnözési statisztikák szerint. Lácacséke a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár szerint maga a magyar Csikágó, hiszen a lakosságszámhoz képest itt követték el tavaly a legtöbb bűncselekményt. Ezer főre itt 134 bűncselekmény jutna.” A lap gyorsan meg is szólaltatta a polgármestert, aki elmondta, hogy erőszakos bűncselekmény nem történik náluk, azonban tény, hogy sok a lopás, ami ronthatja a statisztikai adatokat.

Azonban ha valaki módszeresen átböngészi a 100 ezer lakosra jutó összes bűncselekmény számát, akkor kitűnhet, hogy nem Lácacséke településé a kétes dicsőség, amely a legmagasabb értéket jelentené az országban – egyébként 15384,62 bűncselekmény százezer lakosra, vagyis ezerre 153,84 –, hanem Abaújlak viszi a prímet méghozzá brutális 21212,12 bűncselekménnyel százezer lakosra vetítve, ami 212,12-t jelent ezer lakosra.

De mit is jelentenek pontosan ezek az elsőre meghökkentő számok? Ha egy olyan keresést indítunk, amiben az elkövetett bűncselekmények számát kérdezzük le, akkor kiderül, hogy Lácacsékén 44 eset történt 2018-ban, míg Abaújlakon 14. Hogy miként lesz ebből 15 és 21 ezer? Hát úgy, hogy Lácacsékén háromszázan sem laknak, míg Abaújlakon 99-en, és a bűncselekmény számokat „felbruttósítják” annyira, mintha százezer lakos lenne. Persze így a statisztika kissé felemásra sikerül, elég, ha csak azt nézzük, hogy Miskolcon 1925 bűncselekmény történt 2018-ban, ám ez a lakosságszámra vetítve csupán 1221,14!

Tizenhárom falopás

Kis híján kiejtette a telefont a kezéből Pollák István, Abaújlak polgármestere, amikor utolértük, és elmondtuk neki a statisztikai adatok eredményét.

– Bűncselekmény itt? Nem is volt – jelentette ki meg­döbbenve, majd némi gondolkodás után mégiscsak felidézte a 14 ominózus esetet 2018-ból.

– Tizenhárom eset falopás volt, ötöt én magam jelentettem be, ugyanis erdőgazdálkodóként ez kötelességem. Tudni kell, hogy Abaújlakhoz négy környékbeli településtől is összesen 150 hektár zártkerti rész tartozik közigazgatásilag. Ha Gagyapáti, vagy Gagyvendégi külterületén egy ottani lakó követ el falopást, az statisztikailag hozzánk íródik. De magán a településen nincs bűncselekmény, a lakók között elő nem fordul semmilyen törvénytelenség vagy probléma. A tizennegyedik eset akkor történt, amikor az útfejújítást végezték nálunk, a kivitelező két munkása kétezer forint értékű lámpákat lopott el. Másnap megkerült minden, a cég pedig elbocsátotta őket – magyarázta el a polgármester.

Nem kell tehát senkinek visszafordulni, ha meglátja az Abaújlak táblát, vagy félve áthajtani a településen, ez bizony még nem a magyar Csikágó.

Az viszont tény, hogy vannak olyan statisztikák, amelyekben nem állunk a legjobban. Az ábránkon is bemutatott 2018-ban ismertté vált bűncselekmények száma tekintetében, települési bontásban nincs szégyenkezni valónk, több megye is akad, amelynek sokkal színesebb a bűnügyi térképe, nem beszélve a fővárosról és Pest megyéről. Az összes elkövetett bűncselekmény tekintetében viszont 6537-tel megyénk a második Pest után, majd Szabolcs jön 5398-cal. A 4036 kiemelt bűncselekménnyel ugyanebben a sorrendben szintén másodikok vagyunk. A közterületen elkövetett bűncselekményeknél a dobogó harmadik foka jut megyénknek Pest és Bács-Kiskun mögött, a kilenc emberöléssel viszont ismét a második hely jut számunkra. De testi sértés, lopás, lakásbetörés és rablás tekintetében is dobogós helyet foglalunk el.

A nyilvánosságra került adatokról szerettük volna megtudni a megyei rendőr-főkapitányság véleményét, álláspontját is, ám azt a választ kaptuk, hogy nem kívánják a statisztikai adatokat kommentálni.

Horváth Imre

Terjedelmes a megyében körözött emberek listája Miskolc - Több szerv adott ki több tucatnyi ember ellen érvényes elfogatási parancsot. Ahogy beszámoltunk már róla: közzétette a rendőrség a police.hu oldalon az aktuális körözési listát, amelyben újdonság, hogy az egyes körözéseket megnyitva az adatlapok megoszthatók a nagyobb közösségi csatorn... Tovább a cikkhez

Két borsodi is van az országos körözési toplistán Miskolc – Közzétette a rendőrség a friss, 50-es körözési toplistáját az interneten. Közzétette a rendőrség a police.hu oldalon az aktuális körözési listát és ezzel együtt a körözési toplistát is. Újdonság, hogy az egyes körözéseket megnyitva az adatlapok megoszthatóak a nagyobb közösségi csatorná... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA