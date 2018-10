Fájdalmak gyötrik Curtist

A régebben Újpesten, Kecskeméten és Szolnokon is futballozó rapper korábban megsérült térdei nehezen bírják az igénybevételt, de elárulta, semmivel sem tompítja a fájdalmait.

Megterhelő a lábának

„Összeszorított foggal tűrök, kemény gyerek vagyok! Amúgy is igyekszem kerülni a gyógyszereket” – mondta a lapnak, és arról is beszélt, mennyire megterhelő számára a Csak show és más semmi első élő adására való felkészülés. „A sok ugrálás kifejezetten megterheli a lábamat, amely elég érzékeny. Ráadásul a pénteki show-ra is egy olyan táncos produkcióval készültünk, ahol nagyon sokat kellett térdelnünk is. A próbák közben a feladatra koncentráltam, de utána folyamatosan fájt” – mondta.

A sérülésről is mesélt: „Felugrottam fejelni, rosszul érkeztem, kifordult a térdem, elszakadt a keresztszalagom. Sajnos, mivel a másik térdem a sérülés miatt több terhelést kapott, abban kilazult a szalag, szintén sokszor fáj, azt is műteni kéne. Fél év volt a rehabilitáció, de utána már nem ment maximálisan a játék. Megviselt lelkileg, hogy abba kell hagynom, de bohócként nem akartam a pályán maradni.”

