Fair play: örömmel vállalta a beugrást

Január 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepséget a Magyar Diáksport Szövetség, és ennek keretén belül vehették át elismeréseiket pedagógusok, iskolák, és rendező szervek képviselői, mégpedig a diákolimpia elmúlt tanévének országos döntőin elért eredményeikért. Ezen az eseményen Borsod-Abaúj-Zemplén megye is érintett volt, például a Fair Play díjat Bakó Beatrix, a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola immár 8. osztályos tanulója kapta. A díjátadásban közreműködött Háfra Noémi, junior világbajnok kézilabdázó.

Nem lett kiesés

Bakó Beatrix a Kazincbarcikai VSE ritmikus gimnasztika szakosztályának a tagja, és az edzéseken együtt dolgozik a Pollack Mihály Általános Iskola tanulóival, amely nem az ő iskolája. Az iskola III. korcsoportos csapatának egyik tagja a diákolimpiai felkészülés hajrájában bárányhimlős lett.

A történetet Mészáros Judit edző mesélte el.

– A szóban forgó kislány az említett betegség miatt két hétre teljesen kiesett a munkából – kezdte a tréner. – Ebben a korcsoportban 4 fős labdás csapattal indultunk. Na már most, ha ebből valaki kiesik, akkor gyakorlatilag ,,meghalt” a csapat, nem tudunk gyakorolni, nem tudjuk megcsinálni az alakzatokat, az együttműködéseket, a szercseréket. Két hét pihenésre lettünk volna ítélve, pontosan az országos döntő előtt, amely Kazincbarcikán volt. A helyzetet ismerve megkértem Bettit – mert tudom, hogy kedves, szorgalmas –, hogy álljon be, és ő minden nap eljött az edzésre, holott neki nem minden nap kellene jönnie, de beállt a kiesett kislány helyére. Az utolsó pillanatban a himlő már olyan stádiumba került, hogy a versenyzőtársa közösségbe mehetett, de ez már a verseny napján volt, tavaly, június elején. Tehát a kislány beállt a két hét kihagyás után, nagyon igyekezett, és nagy meglepetésre megnyerték a versenyt. Ha Betti nincs, akkor ezt a versenyt el sem tudjuk kezdeni, nemhogy megnyerni. Nagyon örültem neki, hogy kisegített bennünket.

Náluk gyakorlat

Az edző a Fair Play felhívást olvasta a Magyar Diáksport Szövetség honlapján, és beküldte az anyagot, mert úgy gondolta, hogy ez egy sportszerű cselekedet volt.

– Augusztus 31-ig kellett beküldeni – jegyezte meg Mészáros Judit. – Sok idő eltelt, már nem is számítottunk semmire, de a most januári, kazincbarcikai floorball diákolimpia országos döntőn felkértek bennünket, hogy bemutatózzunk a megnyitón, és itt, ekkor tudtuk meg, hogy Betti elnyerte a díjat. Azt is hozzátenném, hogy a labdás gyakorlatokat Betti nem is csinálta, ő a párjával buzogánnyal versenyzett, egy másik Tompás kislánnyal a később megrendezett szövetségi versenyen, a Berczik Sára-emlékversenyen. A diákolimpián nincs ilyen szám. Nálunk ez szinte gyakorlat, hogy ha betegség van, akkor így edzünk, ha pedig végképp nincs senki, akkor én is beszállok. Az egyéni gyakorlatokat mindenki tudja egyedül csinálni, azonban a párost, a hármast, a csapatot nem lehet csak együtt. A szerénységet és az alázatot Bettinek nem kell tanulnia, neki ez sosem lesz probléma, hiszen ez benne van, de én is próbálom úgy nevelni őket, hogy segítsenek egymásnak. Nem azért csinálta, vállalta a plusz munkát, hogy bármilyen díjat kapjon, számára ez volt a természetes. Azt gondoltuk, hogy lesz a díjátadón három, hat, hét, tíz olyan fiatal, aki ilyen díjat kap, de egyedül ő kapott. Az a nap Budapesten egy felemelő nap volt, kellemes élmény. A mi szakosztályunkból, a sportág helyi történetében még senki sem kapott hasonló országos díjat, de pozitív cselekedetek már voltak, nem is egy, csak éppen nem követtük az ilyen felhívásokat. A sportágnak 1987-ban volt először olimpiája, az országos úttörő-olimpia, nekünk azon már volt gyerekünk. Tavaly tartottunk 79 aranyéremnél, amihez azóta jött még három. Nagyon lényeges, hogy a sport megtanítja a gyerekeket a csapatszellemre, a küzdésre, a kitartásra, a szorgalomra, az alázatra, és nem mellékesen a becsületességre, a ritmikus gimnasztika pluszban a helyes testtartásban is segít.

ÉM-MI

Az érintett szavai: Bakó Beatrix

– Egy kicsit azért izgultam a díjátadón… Amikor az edzőm megkért, akkor úgy gondoltam, hogy ha én nem indulok azon a versenyen, akkor legalább segítsek, és mindezt örömmel tettem. Azóta sokan gratuláltak nekem, az iskolában is, a díjat a szobámban raktam ki, az egyik polcra. Amikor kicsi voltam, 3-tól 6 éves koromig óvodás tornára jártam, most pedig hatodikban kezdtem a ritmikus gimnasztikát. Az általános iskola után itt Barcikán, a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban szeretném folytatni a tanulmányaimat, és folytatni a sportolást is. Amely egy szép, nőies sport. A kedvenc tantárgyam egyébként a testnevelés.

Volt válogatott

Mészáros Judit ,,nagy név” a szakmában: 1973-ban kezdett tornázni, 1982 óta edzősködik, akkor még a versenyzés mellett kezdte. Volt válogatott, 1979-ben a vb-n 9., 1980-ban az Eb-n a 4. helyen végzett a kéziszercsapattal, majd később szakágvezető volt a válogatottnál.

