Ezzel vált úgymond kerekké a történet

Osvát-díjat kapott Jenei László, a Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat szerkesztője. A díjat frissen alapította Janáky Marianna író, költő abból a célból, hogy az irodalmi, művészeti folyóiratok szerkesztőinek munkája is érdemi elismerést kaphasson. Jenei Lászlót kérdeztük, aki nemcsak a díjat, hanem szerkesztői pályafutása 30. évfordulóját is ünnepli.

A díjat legelső alkalommal osztották ki, első alkalommal ön érdemelte ki. Mit szólt hozzá?

Hatalmas megtiszteltetés. Hiánypótló ez a díj, hiszen a szerkesztők számára eddig nem volt semmiféle elismerés. Janáky Marianna alapítót idézem: valamiképpen honorálni kell a szerkesztők áldozatkész hozzáállását is. Gondolom, keresték a díj megfelelő névadóját, bevallom, én is a Nyugat körül keresgettem volna, így nagyon is helytálló Osvát Ernő neve, aki a legendás folyóirat szerkesztője volt 1908 és 1929 között. Neve teljesen összeforrt a lappal. Ő maga később klasszikussá érő szépírókat fedezett fel, menedzselt, legalább olyan nagyságrendű irodalmi szervező volt, mint korábban Kazinczy Ferenc. Ennek a sornak a végén lenni nagyon megtisztelő, napokig nem tudtam elhinni, hogy én kaptam a díjat.

Mivel indokolták a díj odaítélését?

A kiírásban az szerepel, hogy a jelöltek elmúlt évi irodalmi, művészeti folyóiratoknál végzett munkáját vizsgálják, így keresik a legjobb szerkesztőt. Ez a 2018-as év munkája, de hogy a díjat 2019-ben adták át, számomra még örömtelibbé vált, mert éppen 30 éve, hogy elkezdtem a szerkesztői munkát. 1989-ben már szerveztem az Orpheus folyóiratot, amely első alkalommal 1990 elején jelent meg. A 30 év alatt mindvégig Miskolcon dolgoztam. Ebben az első pályaszakaszban az egész lapot én szerkesztettem, nem csak egy rovatot. Később a Holnapban egy szerkesztőgárda főszerkesztője lehettem, éppen idén, egyszerre kaptak Kossuth-díjat a szerkesztőtársaim, Csiszár Imre színházrendező és Selmeczi György zeneszerző-zongoraművész. Kishonthy Zsolt képzőművésszel négyesben alkottuk a szerkesztőséget. Pályafutásom második periódusa – immár 12 éve – a Műúthoz kötődik, ahol a kritikarovatot szerkesztettem. És éppen év elején adtam át a rovatot Vásári Melinda kolléganőmnek, én pedig a lapnál maradva felelős szerkesztője lettem a nyomtatott lapnak és a Műút portálnak, valamint a művészet rovatot viszem tovább. Talán ennek a 30 éves folyamatnak is értékelése ez a díj.

Zelei Dávid irodalomkritikus, a díjat odaítélő kuratórium egyik tagja a Litera folyóiratban így írt önről: „Ha valami előre nem látható fordulat következtében a kislányom miskolci folyóiratnak szeretne majd öltözni az óvodás farsangon, Jenei László-maszkokat vagdosunk majd neki a feleségemmel; nevezett férfiú ugyanis egylényegű az avasalji periodikák elmúlt harminc évével.” Találónak érzi ezeket a sorokat?

Humoros, ugyanakkor nagyon mélyen ül ez a megállapítás. Írtam is neki megilletődötten, hogy megtisztelő, mert ahol az ő családja van, a mély belső rétegben még engem is lát. Ez a laudáció is azt kívánja éreztetni, hogy szerkesztőnek lenni életforma, csak így lehet csinálni. Ezzel egyet kell értenem, de hozzá kell tennem, hogy sajnos. Mert ez a 30 év nem múlt el úgy, hogy ne kelljen áldozatról, áldozatkészségről beszélni nemcsak a magam, hanem a családom részéről is. Nem volt hétvége, ünnep. Mindig meggyőzöm magam, hogy megérte. Roppant időigényes, ha az ember komolyan veszi a feladatát. Lehetne alibizni, azt mondani, hogy elolvastam a könyveket, lehetne intuíciók alapján szerkeszteni, de mindent el kell olvasni, és nagyon sok rossz könyv is van.

Azokat is végigolvassa?

Eddig így volt. A kritikai rovat szerkesztésének első munkafázisa ugyanis az, hogy elolvasom a könyvet. A legfontosabb dolgom, hogy a könyvhöz megtaláljam a megfelelő kritikust. Ez sem egyszerű, mert ha ő elolvassa, utána derül ki, hogy van-e róla mondanivalója, amivel segíthet szerzőnek, olvasónak. Ha megírja, követi a műhelymunka. Van, hogy egy-egy kiemelkedő könyvről több kritika is születik, és akkor egy nagyobb blokként szerepel a lapban. Próbálkoztam számos egyéb innovációval is, például a portálon ott a Dűlő rovat, ebbe azok az írások kerülnek, amik nem fértek be a nyomtatott lapszámba, lehet szóló írás vagy vita, ezekkel komoly országos visszhangot tudunk kelteni. Nagyon fontosak a kritikaírásról szóló viták, a legutóbbit éppen a Műút generálta, s volt egy másik komoly publikáció a Holmi folyóirat szerepéről, melyet már az egyetemeken használnak segédanyagként. Ezeknek is köszönhető, hogy tavaly a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete magasabb tudományos minősítést adott a lapnak. De más területen is értünk el eredményt: én magam szakkönyveket is szerkesztek, és például Beck András Karinthyról szóló könyve Artisjus-díjat kapott. Kis kiadóként ez nagy eredmény.

Az említett Zelei Dávid azt is írja önről, hogy folyóirat-­szerkesztőnek lenni egyenlő a financiális öngyilkossággal, Miskolcon pedig csak laptorzók voltak. Ha így van, akkor mi tartotta 30 éven át a pályán?

Csak az ügy, az irodalom szeretete. Mindig voltak olyan könyvek, amikről öröm volt íratni. Öröm volt tudni, hogy nálunk jelentek meg a legjobb kritikák egy bizonyos könyvről. Számtalanszor látjuk, hogy a Műútban megjelent kritikákra hivatkoznak. Ezek azok a szakmai visszajelzések, amik miatt érdemes csinálni, és mindig ad egy kis lökést, hogy csináljam tovább. De mindemellett prózát is szeretnék írni, mert úgy érzem, ha nem lenne lehetőségem rá, akkor nem tudnék tovább a szakmai részre összpontosítani, az irodalomszervezői énem háttérbe szorulna.

Amikor utoljára beszéltünk (2016 decemberében jelent meg az interjú – a szerk.), akkor jelent meg a hatodik kötete, és épp egy regényt írt: 1968-ról gyűjtött információkat. Mi lett a regénnyel, elkészült?

A nehezén túl vagyok, április végén kell leadni a könyvet, és ha minden jól megy, októberben jelenik meg a Libri Csoport Jelenkor kiadójánál. Először valóban úgy volt, hogy 1936-tól 1968-ig tart majd a cselekmény, de néhány hónappal ezelőtt rájöttem, ez lehetetlen vállalkozás, ebből több regény lesz, ha lesz fogadókészség a kiadó részéről. A mostani regénynek a cselekménye mindössze egy hét 1936 júliusában. De nagyon intenzív hét ez, sok minden történt akkor: a nácik már hatalmon voltak, akkor volt a berlini olimpia. A fő események Salz­burgban, a világhírű Ünnepi Játékok idején játszódnak, és az egész hátterében egy kölcsönvett életút történése húzódik meg. Albert Camus életének rövid kis szakaszát vettem kölcsön és formáltam át a saját céljaimra. Camus 1936 júliusában megtette kenuval az Inn folyón ezt az utat, és én követem az állomásait. Nagyon sok kutatás van a regény mögött, de abszolút közönségbarát könyvet igyekszem faragni. A munkacíme: Három nyúl.

A Műútra visszatérve: Alig egy hónapra arról számoltunk be, hogy nem tudják kinyomtatni a lapot, nincs rá pénz. Kevesebb forrást kaptak rá a miskolci önkormányzattól, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázatát pedig csak áprilisban írták ki, abból – ha nyernek – legkorábban nyár elején lesz pénz. Végül támogatók dobták össze az összeget a nyomdaköltségre. Rendeződni látszik a lap anyagi helyzete?

Olyan kínálattal állunk elő, mint egy kisebb művelődési ház: számtalan rendezvényük van szerte az országban, a határon túl is, nagyon sok meghívásnak teszünk eleget. Itt, Miskolcon megszervezzük a lapszámbemutatóinkat, „A Műút a könyvtárba vezet” sorozat eseményei már jóval félszáz fölött vannak. Ezek mellett talán méltatlan, hogy a kezdetben 7 milliós támogatás 1 millióra ment vissza.

Hétmillió?

Igen, ennyit kaptunk az önkormányzattól 2007-ben, amikor indultunk. Később 1 millióra csökkentették, idén tovább, 800 ezerre. Nem tudjuk magunknak máshogy lefordítani, csak úgy, hogy valamit nem csináltunk jól, vagy hogy érték szempontjából ilyen szintre van belőve az irodalmi kultúra. Szóval nem tudjuk, mit kellene még csinálni, mert szakmailag biztos, hogy elérjük azt a színvonalat, amit a nagy hagyományú, megyei jogú városokhoz kötődő folyóiratok az országban. Közben a fő támogatónk, az NKA támogatása is évről évre csökken, tavaly az elmúlt 12 év legalacsonyabb összegét kaptuk, ezért a 6 lapszám helyett csak 4-et tudtunk kiadni. Ha nincs meg a forrás, széteshet a lapszerkesztési koncepció, nem lennénk képesek szinkronban kritikát hozni azokról a könyvekről, amelyek ezt megérdemelnék, éppen ezért kevésbé figyelnének ránk a kiadók, kevésbé tartana informatívnak minket az olvasó, és akkor irányt vennénk a szakadék felé. De mi bizakodóak vagyunk, változatlan erőbedobással dolgozunk tovább. Beadtuk az idei NKA-­pályázatot, és várunk.

Mi lesz, ha az idén is alacsonyabb lesz az összeg?

Beszéltünk már arról, hogy bizonyos támogatási szint alatt nem érdemes csinálni. De hangsúlyozom, most még nagyon optimisták vagyunk.

A Műútnak egyre népszerűbb a portálja. Nem válthatja idővel a nyomtatott lapot?

A magyar irodalom egyértelműen folyóirat-bázisú. Úgy hiszem, nem igaz, hogy a kis példányszámú print folyóiratokat kevesen olvassák. Mióta az NKA előírása alapján kötelesek vagyunk a megjelent folyóiratok anyagát a portálon is feltüntetni, jól látszik, hogy hányan lájkolják, milyen vita keveredik egy-egy cikk alatt a kommentszekcióban. Tehát olvasnak minket, beszélnek rólunk. Több évvel ezelőtt az NKA megpróbálta a nyomtatott lapokat az online felé terelni, akkor vitáztunk, hogy nekünk mi lenne a jó, végül kitartottunk, és kiderült, jól tettük. Ma megint más szelek fújnak, minden létező szervezet és fórum azt hangoztatja, a nyomtatott lapnak meg kell maradnia. Kérdés, hogy ez végleges irány-e, és hogy az anyagi fedezetét biztosítják-e.

Egy picit visszatérnék még a régmúltba, a kezdetekre: Orpheus. 1989-ben alapították, több évfolyamon át élt. Miben volt más akkor a lapszerkesztés?

Az első lapszámokban benne volt többek között Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván, Balassa Péter, Krasznahorkai László, Nádas Péter, Mészöly Miklós. Hosszú előkészítő munka előzte meg. Nem volt még internet, e-mail, így a személyes kapcsolatokra törekedtem. Mándy Iván például cukrászdában, Nemes Nagy Ágnes a kórházi betegágyánál fogadott, de voltak sokan, például Kertész Imre, Mészöly Miklós, Krasznahorkai, Balassa, aki a lakásán. Jó pár olyan találkozásom volt, ami életre szóló élményt jelentett. Az, hogy az akkori kritikaírás irodalmi pápájának, Balassa Péternek a lakásán lehettem, és vele tárgyalhattam a publikálási lehetőségekről, olyan szinten töltött fel, ami az egész pályámra kihatott, talán máig is, ezért sem tudtam soha elképzelni, hogy más pályára lépjek. Az Orpheus első számából két példányom maradt. Az egyiket elvittem a díjátadóra és odaadtam Janáky Mariannának, ezzel – a kezdet és az elismerés –, úgymond, kerekké vált a történet.

A 30 év alatt bizonyára volt olyan eset, hogy valakiben kezdőként érezte a tehetséget, és ő mára komoly szakemberré, művésszé érett. Tudna ilyet említeni?

Igen, többet is. Igaz, nem sajátíthatom ki, hogy csakis én fedeztem fel, sőt. Az internet korában annyi párhuzamos reakció születhet. Revelatív erejű pályakezdés volt például Szvoren Edina íróé, akinek első kötete meghatározó eseménye az elmúlt évtized irodalomtörténetének. Ma már egy szinten érzem őt Bodor Ádámmal, Nádassal.

Ön szerint milyen a jó szerkesztő?

Mindenképp ott az erényei között az alkukészség, az alázat, a rugalmasság, az ügyszeretet, az önfeláldozás, hiába nagy szó ez az utóbbi, de nem lehet másképp kifejezni. De legalább ilyen fontos a következetesség, hogy ha megvan a minőség­érzéke, ne válassza soha a könnyebb utat. És általában: legyen benne állandó kreatív nyugtalanság.

– Hajdu Mariann –

