Ezúttal nem sikerült

Az Acoustic Planet nyerte A Dal 2019 első elődöntőjét szombaton. A zsűri döntésével még Petruska és Vavra Bence, a tévénézők szavazataival a The Middletonz jutott tovább a döntőbe a Duna Televízióban és a Duna World csatornán sugárzott showműsorban. Megyénkből sem a kazincbarcikai Deniz, sem a miskolci The Sign dala nem jutott tovább.

Az Acoustic Planet Nyári zápor című dala 45 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől. Szintén bekerült a fináléba Petruska, aki a Help Me Out of Here című dalt adta elő és Vavra Bence, aki a Szótlanságot énekelte; mindketten 42 pontot szereztek.

A negyedik továbbjutó a nézők szavazataival a The Middletonz és a Roses című dal lett, így ez a formáció is folytathatja.

