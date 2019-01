Ezúttal már lenne megoldás a helyzet orvoslására Aszalón

Az előző évadban ,,csak” a harmadik helyet szerezték meg az aszalóiak a csoportban, de miután a cél, a felkerülés nem sikerült, az akkori tréner önként elköszönt az egyesülettől.

– Egy munkahelyen dolgozunk Hanyecz Bélával, aki korábban NB I-es labdarúgó volt, és kapacitáltam, hogy vállalja el nálunk az edzőséget, de nem nagyon akart kötélnek állni – emlékezett vissza Szabó László elnök. – Aztán eljött az utolsó nyári edzőmeccsünkre, de elsősorban nem azt nézte, hogy miként játszunk, hanem azt, hogy milyen az attitűd. Aztán belevágtunk… Elfogadta a feltételeket, amiket tudtunk ajánlani, az állományt, amelyet készen kapott, valamint a körülmények, ezekkel teljesen azonosult. Ugyanez vonatkozik az eredményességre is, kimondottan arra a célra, hogy nyerjük meg a bajnokságot. Mindezt annak ellenére, hogy nem igazán ismerte a többi csapat keretét. Azt azonban látta, hogy jó kis társaság alakult ki, minden szempontból.

A sportvezető hozzátette azt is: meglátása szerint az eddigi (fél)sikert annak köszönhetik, hogy idegenben jól szerepeltek, de részben oroszlánbarlanggá tették a saját pályájukat is.

– Hanyecz Béla megtalálta a csapat összetételéhez legjobban passzoló stílust, felállást, és örülünk annak is, hogy stabil kerettel végig tudtuk vinni az őszt – mondta Szabó László.

Aszaló futballcsapata legutóbb a 2012/2013-as szezonban szerepelt a megyei I. osztályban, és a 7. helyen végzett.

– Nem estünk ki, ám az anyagiak és az utánpótlás elégtelensége miatt visszaléptünk, a következő bajnokságban nem neveztünk a megyei elitbe – sorolta Szabó László. – Akkor gyakorlatilag mindenki elment tőlünk, egy teljesen úgy csapatot kellett építeni. Először a Közép csoportban voltunk, aztán átkerültünk az Északiba. Jogosan kérdezhetik tőlünk, hogy az évekkel ezelőtt előállt helyzetet most hogyan orvosolnánk, erre, a formára meg vannak az elképzeléseink. Igazából nem is a pénzen, hanem az utánpótláson múlik a megyei I. osztály vállalása. Úgy érzem, a mostani állományunk is alkalmas lenne arra, hogy az első tízben végezzen az élvonalban.

Botlás nem fér bele

A tavasz igencsak izgalmasnak ígérkezik, lévén az aszalóiak mögött (34 pont) a második helyezett Miskolci VSC-nek 33 pontja van, a harmadik Alsózsolcának 31, de a negyedik Sajósenye is 29 pontos, míg az ötödik Varbó 28 egységgel rendelkezik.

– Ez is jelzi, nemcsak mi vagyunk azok, akik feljebb szeretnének kerülni – nyilatkozta az aszalóiak vezetője. – Nagyon kemény tavasz elé nézünk, tizenhárom forduló vár még mindenkire, nyilván jó lenne, ha meg tudnánk tartani a pozitív mérlegünket házon kívül. Hogy mi dönthet? Mindegyik klub erősíteni fog, de olyan mértékben nem, mint amire nyáron van lehetőség. Tehát nem mindegy, kik kerülnek a keretekbe, egy-két jó játékos sokat számít. Amellett, hogy nem szabad pontokat hullajtani az alsóbb régiókban lévő csapatok ellen, a riválisokkal vívott párharcokból pozitívan kell kijönni. Az utolsó három körben – sorrendben – az Alsózsolca, az MVSC és a Varbó lesz az ellenfelünk, úgyhogy ezen szakaszig mindenképpen szeretnénk tartani a pozíciónkat, úgy belemenni a májusba. Nyilván a szoros mezőny is mutatja, nem szabad elringatni magunkat abban a hitben, hogy biztosan elsők leszünk, nem akarunk úgy járni, mint az őszi négy utolsó fordulóban, mikor megvertük a Zsolcát és a Vasutat, aztán kikaptunk Varbón és Szendrőben. Így már nem nagyon fér bele a botlás…

A várható játékosmozgásra külön is rákérdeztünk:

– Béla sokáig nem volt benne a megyei futball körforgásban, ezért azt kérte, azt jelezte: akit mi jónak látunk, azt próbáljuk meg leigazolni, de természetesen ő is megmozgatja egy-két kapcsolatát, ám télen ez nem olyan egyszerű. Egyben szeretnénk tartani a keretet, és ahol kell, ott egy kicsit erősíteni.

A felkészülést a jövő szombaton, január 12-én kezdik az aszalóiak. Heti két edzésen vesznek részt teremben, a szikszói sportcsarnokban. Öt-hat nagypályás edzőmeccset terveznek, az elsőt február 2-re Abaújszántóval, de megmérkőznek Edelénnyel is. A hazai edzőmérkőzéseket a felsőzsolcai műfüves pályán tartják.

A gólszerzők

19 gólos: Lázi László

9 gólos: Bari Martin

6 gólos: Stefán Szabolcs

4 gólos: Bodnár Csaba

3 gólos: Balogh Bence, Ganyi Ádám, Mády Milán Asztrik

2 gólos: Ádám Attila, Sukály Szabolcs

1 gólos: Meczkó Gergely, Szász Balázs

