Ezúttal északi pályán hajt Kiss Pál Tamás, a borsodi pilóta

A Speedbox Racing Team versenyzője az Eb harmadik helyén érkezett Höljesbe, és annak ellenére új fejlesztéseket kapott a Peugeot 208 WRX, hogy a két verseny között nem jött haza az autó. „Közvetlenül a norvég verseny után leültünk az Öhlins mérnökeivel, és közösen kitaláltunk egy új koncepciót a kifejezetten saras pályákra. Ezt a módosítást csak a gyárban lehet elvégezni, ezért egy lengéscsillapító készletünk náluk van.

A höljesi hétvégére megkaptuk ezt a szettet, így ha rossz idő lesz, akkor remélhetőleg megint tudunk egyet előre lépni. Kenneth Hansen, a 14-szeres bajnok, aki a Peugeot gyári csapatának a vezetője, azt mondta, hogy egy ideje már tudja, hogy a tempónk megvan a győzelemhez, már csak mindennek össze kell állnia, hogy az élen végezzünk.” – mondta Kiss Pál Tamás.

Különleges kialakítás

Ezután így folytatta a pilóta:

– A kis svéd falu rallycross pályája 1210 méter hosszú, az aszfalt és a murva aránya 60-40 százalék. „Olyan, mint egy hullámvasút, egy hatalmas ugratóval a célkanyarnál, szárazon a kedvencem az Eb-helyszínek közül. – fogalmazott Kiss Pál Tamás. – Esőben viszont nagyon lelassul a pálya. A csúszós, dagonyás murvát széthordják az autók, és szinte nulla lesz a tapadás. Ahol esőben harmadikban el lehetne fordulni, ott még a második fokozatban is óvatosan kell megtalálni a helyes ívet. A joker kör kialakítása is különleges itt, mert nem a klasszikus norvég stílusú joker, ahová maximális tempóval be lehet dobni az autót, hanem egy szűk, dodzsem jellegű joker, ahol ha valaki nagyot próbál alkotni, akkor könnyen pórul jár. Tisztelni kell Höljest, és akkor összeáll a tökéletes kör.

A hétvége programja a péntek késő délutáni szabadedzéssel kezdődött, vasárnap pedig 15 órától rendezik a döntőket.

ÉM-KPTteam

A Rallycross Európa-bajnokság Supercars kategória élmezőnyének állása

1. Anton Marklund (svéd, Volkswagen Polo) 56 pont

2. Robin Larsson (svéd, Audi A1) 44 pont

3. Kiss Pál Tamás (magyar, Peugeot 208) 40 pont

4. Tommy Rustad (norvég, Peugeot 208) 37 pont

5. Thomas Bryntesson (norvég, Ford Fiesta) 33 pont

6. Alexander Hvaal (norvég, Volkswagen Polo) 30 pont

VISSZA A KEZDŐOLDALRA