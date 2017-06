Ezúttal egy bankban léptek az egészségért

„Egy lépés az egészségért” elnevezéssel indult útjára az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a CIB Bank közös programja, melynek különlegessége, hogy az egészségügyi mérések néhány napra a bank fiókjaiba költöznek.

Az ország 16 helyszínén, egy-egy napon a betérők többféle ingyenes szűrés közül válogathatnak. A szűrőkörút egyik állomása Miskolc volt csütörtökön.

Nyugodtabb is vagyok a számokat látva.” Galán Emilné

– Olvastam az egyik újságban, hogy lesz ma ez a szűrés. Azon voltam meglepődve, hogy egy bankban lesz… Elterveztem, hogy ha az időm engedi, eljövök és megnézetem főleg a vércukor- és a koleszterinszintemet – nyilatkozta lapunknak Galán Emilné. – Hogy rendben van-e? A vércukorszint egy picit emelkedett, mert nemrég ettem, ki is mutatta.

A hölgy elmondta azt is, hogy odafigyel az étkezésre, a mozgásra, de szerinte a genetikai adottságok is meghatározóak.

Szeretik a meglepő helyszíneket

– Próbálok egészségesen étkezni – árulta el. – Nyugodtabb is vagyok a számokat látva.

Kiss Istvánné, Julika is újságban lelt rá a hírre, „hogy van szűrés…”

– A vérnyomásom is jó, a cukrom is, a koleszterin is! – örvendezett a 80 esztendős hölgy. – Hál’ Istennek, jól vagyok, vigyázok magamra. Sokat sétálok, kerékpározok, önkénteskedek. Sok gyümölcsöt eszem, sok folyadékot fogyasztok.

Mint kiderült: Kiss Istvánné 40 évet dolgozott, 27 éve pedig már önkénteskedik a Máltai Szeretetszolgálatnál, míg a „zöldeknél” egy évtizede. Szereti.

– Magas a vérnyomásom, gyógyszert szedek, ezért minden hónapban járok orvoshoz receptért, néha pedig laborba kell mennem – sorolta. – Mindenem jó!

Gémes Renátát, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetőjét először a némileg meglepő szűrési helyszínről faggattuk.

– Szeretünk meglepő helyszíneket választani szűréseinkhez, de persze nem volt ez mindig így – felelte. – Amikor 12 évvel ezelőtt Erős Antónia létrehozta és megalakult az alapítvány, akkor elsősorban az volt a cél, hogy olyan helyszínekre menjünk szűrésre, ahol egyébként is keresik. Aztán azt láttuk, hogy máshol is megforduljunk.

Sokat segíthet

Gémes Renáta szerint egy szűréssel nagyon sok minden megakadályozható, nagyon sok mindent megelőzhetünk. Példaként a kettes típusú cukorbetegséget hozta fel.

– Ha évente egyszer elmegy az ember szűrésre, akkor elég gyorsan tetten érhető, ha mondjuk magas a vércukor­értéke. Ha ez így van, akkor szűréseinken háziorvoshoz irányítjuk az illetőt – jelentette ki. – Ez fontos, hiszen ha időben felfedezik a betegséget, akkor az időben kezelhető.

A „meglepő helyszínek” kapcsán megtudtuk, hogy eljutott korábban az alapítvány fesztiválokra, bálra is, és a CIB Bankkal közösen aztán azt találták ki, hogy miért ne lehetne egy bankfiókban szűrést végezni.

– Ők pluszt szerettek volna adni, mi pedig minél több emberhez szeretnénk eljutni – mondta az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője.

Gyorsan és ingyenesen

Az „Egy lépés az egészségért” csütörtökön a miskolci CIB bankfiókba is eljutott, ahova bárki betérhetett egy rövid és ingyenes egészségszűrésre.

A mérések alkalmával átadott ismeretterjesztő kiadványba nemcsak a szűrési eredményeiket jegyezhették fel a résztvevők, de hasznos, a megelőzéssel kapcsolatos információkat is olvashatnak elsősorban a cukorbetegség témakörében.

A tegnapi alkalommal egyébként vércukorszint-, koleszterinszint- és vérnyomásméréssel, valamint test­összetétel-elemzéssel várták az érdeklődőket, de konzultációra is lehetőség volt a helyszínen.

