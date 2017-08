Ezüstöket hoztak a megyeiek Romániából

Romániában rendezték meg a múlt hét végén az ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságot. Magyarország az utánpótlás-vb legeredményesebb nemzete lett, miután a válogatott 7 arany-, 8 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett Pitestiben. Az eseményen megyénk is képviseltette magát: az ifjúsági lányok C-2 500 méterén a Tiszaújvárosi KKSE sportolója, Bragato Giada (edző: Krucsay József) Nagy Biankával ült egy hajóban, a kettes eljutott a fináléba, ahol a második helyen zárt (2:04.468 perc) a kínai Huan Men, Qi Li alkotta csapat mögött (2:03.604 perc). A mieink 250 méternél még csak a negyedik helyen álltak, de jól osztották be az erejüket és hatalmas hajrá után értek be a második helyen. C-2 200 méteren a 9. helyen zárt a TKKSE fiatalja, párban Szamosi Blankával.

Az ifjúsági fiú kajakosoknál, K-2 1000 méteren Erős Patrik (szintén TKKSE, edző: Velenszki Tamás) egy hajóban ülve Kós Benedekkel második lett (3:46.524 perc), őket csak egy német egység tudta megverni (Jakob Kurschat, Jakob Thordsen, 3:44.076 perc). K4 500 méteren 4. lett az Erős Patrik, Csokor Erik, Obert Ákos, Kós Benedek által alkotott gárda.

K-1 200 méteren Orosz Adrienn (edző: Orosz Sándor) képviselte a Diósgyőri KSC-t, mégpedig az ifik között K-1 200 méteren. Az ifjúsági Európa-bajnok a táv feléig nagyon magas csapásszámmal haladt az élen, csak a kínai Yu Shimeng (42.828 mp) tudta utolérni, így a magyar kajakos ezüstérmes lett (43.144).

