Ezüstök után itt az olimpiai aranyérem is a Földes diákjának

Aranyéremmel tért haza az 50. Nemzetközi Kémiai Diákolimpiáról Sajgó Mátyás, a Földes Ferenc Gimnázium végzős diákja, aki eddig 6 kémia diákolimpián vett részt. Egy bronzérme és több ezüstérme van már, most pedig sikerült a legjobbaknak járó aranyérmet megszereznie.

Rengetegen támogatták

– Szerettem volna a lehető legtöbbet kihozni magamból, a versenyek után úgy éreztem, ez nagyjából sikerült is, de akkor úgy hittem, ez egy erős ezüstéremre lesz elegendő. Az eredményhirdetésen rettenetesen izgultam, amikor az utolsó ezüstérmes nevét is elmondták. Tudtam, hogy aranyérmet fogok kapni, ami hihetetlenül felemelő érzés volt, megmozdulni is alig tudtam az izgalomtól. Varázslatos volt látni, hogy beérett az eddigi munkám, és ott lehetek a világ legjobbjai között. Az idáig vezető úton rengetegen támogattak engem, szeretném megköszönni a segítséget a szüleimnek, testvéremnek, barátaimnak és a tanáraimnak is – mondta lapunknak Mátyás tegnap, a diákolimpia utáni napon.

Háromszáz diák

A jubileumi 50. Nemzetközi Kémiai Diákolimpiát július 19-e és 29-e között rendezték Pozsonyban és Prágában. Ez volt a verseny félszázados története során az első alkalom, amikor két ország közösen adott helyet az olimpiának, ez pedig azért történt így, mert ötven évvel ezelőtt, 1968-ban Csehszlovákia volt az első kémiai olimpia helyszíne. Ekkor még csak három ország vett részt rajta, a szervezőkön kívül Magyarország és Lengyelország. Idén ez a szám 76 volt, további 6 megfigyelő országgal. Ez ­összesen nagyjából 300 diákot, közel 200 felkészítő tanárt és mentort, valamint 200 megfigyelőt és szervezőt jelentett. Országunkat négy diák képviselte, köztük az aranyérmes Sajgó Mátyás. A vele készített interjúnkat későbbi lapszámunkban olvashatják.

HE

