Ezüstérmes lett a Miskolc Steelers

A hétvégi döntő két résztvevője a Budapest Wolves, valamint az a Miskolc Steelers volt, amely az utóbbi három szezont tekintve harmadszor jutott be a fináléba.

Az acélosoknál két hiányzó volt a korábbiakhoz képest, Imricskó Péter (OL) és Szabó Dávid (DE) is sérülés miatt hagyta ki a mérkőzést. A hazai csapatnak az alapszakaszban előrébb végzett Farkasok számítottak, ennélfogva ők választhattak kispadot, naná, hogy a stadion árnyékosabb oldalára, a kényelmes, labdarúgók által használt ülésekre esett a választásuk, így a vendég miskolciak mehettek a napos oldalra, a sörpadokhoz.

A Steelers az utóbbi három évben nem kapott ki a bajnokságban csak a Budapest Cowbellstől, minden más ellenfelét legyőzte, az alapszakaszt és a rájátszást is beleértve, a ­Wolves-t szintén megverte idén a bajnokság első körében.

Gyenge kezdés, jobb folytatás

Az első budapesti akció negyedik kísérletre elakadt volna a félpályánál, de egy trükkös játékkal meglett a first down. Nem sokkal később egy belső futás meghozta a Wolves első TD-jét, és az extrapont-rúgás is sikeres volt (7-0).

A vendégek támadásuk során eladták a labdát, Lewis visszahordta az interceptiont, TD, majd az extra is sikeres volt (14-0).

Jól akciózott a Steelers, két jó futás után pár yardra kerültek az end zone-tól, de ez a miskolci támadás is labdavesztéssel ért véget. A gólvonal előtt vétett fumble-t a Farkasok szerezték meg. Itt ugyancsak hibáztak a fővárosiak, Bencsics passzát Jónás halászta le, és vitte vissza touch downra (az extra is meglett, 14-7).

Sorban vétett négy támadóhibát a Wolves, puntra kényszerültek, jöhetett 8 yardról a Miskolc. Jordan passza ellenfelet talált meg, nem volt üresen a tight end, átszállt a támadás joga a budapestiekre. Madarassy jól mozgott Bencsics passzára, TD, extra is (21-7).

Lassan haladt előre a Miskolc akciója, közben sisakrácsot fogott egy Farkas-játékos, amiért büntetés járt. Két perc volt a félidőig, mikor 12 yardra volt az end zone-től a Steelers. Whyte tört át a Farkas-védelmen, ellenállhatatlanul, az extrával alakult 21-14-re az állás. Onside kicket alkalmazott a borsodi alakulat, bejött, így újra megszerezték a támadás jogát, de pontra nem sikerült váltani a megszerzett labdát.

Izgalmas végjáték

A nagyszünet után, a harmadik negyedben az Acélosok haladhattak az end zone felé, Whyte addig futott, amíg 4 yardig jutott. A második kísérlet sikeres volt a miskolciaknak, az amerikai légiós aznapi, addigi második touch downját érte el, aztán Jónás egyenlített extrából (21-21).

A Farkasok tudtak válaszolni, Madarassy is befutott, Lyons extrakísérletét viszont blokkolták a vendég pirosak (27-21).

Jordan ért el first downt, jelentősen előrébb mozdította csapatát, a yardokat tekintve. A térfélcsere után Uribe kapta el a labdát, és a vörös zónába (red zone) vitte a Miskolcot. Tíz yardról a borsodiak a field goalt (mezőnygólt) választották, Jónás nem rontott (27-24).

Nagy játék után Whyte adott óriási passzt Ushenkónak, akit az utolsó pillanatban kapcsoltak le. Jordan indított szenzációsan, Whyte-nak­­­ csak a nyomát látták a Farkasok (Jónás kihagyta az extrát, 27-30).

A Wolves is araszolgatott, a red zone-ig, már csak 3 perc volt vissza. Bencsics-Elek akciót visszanéztek a bírók, a videózást követően TD-t adott ­Krutsch Roland (Lyons extrázott, 34-30).

Touch down kellett az Acélosoktól, Uribe gyönyörűen kapott el, közeledett az end zone-hoz a Steelers. Az utolsó percen belül járt az óra, rossz passz jött a miskolciaktól, a Farkasok megszerezték a labdát, így nyertek.

Miként tavaly, úgy 2018-ban is ezüstérmesek lettek a borsodiak.

