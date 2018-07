Ezres látogatói létszám Ózdon

Az idő vasfoga nem fog a Legón, az építőjáték töretlen népszerűségnek örvend. Az elmúlt hetek is ezt bizonyították, az ózdi kiállításra és játszóházra ugyanis ezres nagyságrendben látogattak el a családok. A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban megelevenedett többek között a Csillagok Háborúja, az érdeklődők láthattak épített Forma 1-es és egyéb autókat, de egy modern városkép is elénk tárult a terepasztalról. Mindezt megspékelve a fiataloknak és az idősebbeknek arra is lehetőségük nyílt, hogy egy ötven négyzetméteres részen Legóból a saját legmerészebb, legfantáziadúsabb elképzelésüket megvalósítsák.

Filmek a terepasztalon

– Nemcsak helyből, hanem a tágabb régióból is rengetegen megfordultak nálunk – fogalmazott Ádám Eszter, az NFÉ intézményvezetője. – Egerből és Miskolcról is érkeztek családok, iskolás csoportok, minden szempontból sikeres egy hónapon vagyunk túl. A kiállító asztalokon több mint 100 kilónyi Legóból készültek a varázslatos alkotások, ami nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is lenyűgözte. Különböző filmekből formáztak meg karaktereket, de egy mese is megelevenedett a népszerű építőjáték segítségével. A Kockajáték Legó Klub tulajdonosainak jóvoltából valósult meg a kiállítás, amelyet Ózdon korábban még nem láthattak az emberek.

Az építősaroknak is komoly keletje volt az NFÉ falain belül, hiszen a kiállítás megtekintése után, sokan egyből nekiestek a saját elképzelésük megvalósításához. Dinoszauruszt, toronyépületeket, lakóházakat és piramist is összeállítottak a látogatók. Ezeket egy külön helyen gyűjtötték, és később ugyancsak a tárlat részét képezték.

Első lépés

– Nagyon bízom benne, hogy a klub és az intézményünk között ez egy folyamatos kapcsolat kezdetét jelenti – folytatta Ádám Eszter.

– Szeretnénk, ha belátható időn belül, már a jövő esztendőben visszatérnének hozzánk. Még nagyobb volumennel, más köntösbe öltöztetve, hogy azoknak is tudjunk újat mutatni, akik az elmúlt ­hetekben ellátogattak hozzánk.

