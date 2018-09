Ezért lesz a futópad a kardio gépeid királynője

A futás az állóképesség javításán kívül is ezernyi pozitív hatást gyakorol a szervezetünkre. Fokozza például a tüdő oxigénfelvevő képességét, pozitív hatással van a keringésre, valamint emeli a „jó” koleszterin szintjét és erősíti az immunrendszert is. Ez az egyik leghatékonyabb kardio mozgás.

A sportág hatalmas rajongótáborral rendelkezik, hiszen a futás pozitív fizikai hatásai mellett remek önismeret fejlesztési eszköz és mentális kikapcsolódás. Ezen felül közösségi élmény is, ma már rengeteg kisebb – nagyobb futóközösség létezik és rendszeresen tartanak több ezer résztvevőt számláló versenyeket, rendezvényeket is.

Az év most következő időszakában, az időjárás viszontagságai miatt, egyre több futó fogja felkeresni a termeket, az esős, hideg, sötét napok közeledtével nem árt felkészülni a növekvő keresletre. A futókon kívül a futópad a kezdők számára is csábító lehetőség lehet, hiszen a legtöbb ilyen típusú gép kezelése rendkívül felhasználóbarát és különleges “felszerelésre” sincs hozzá szükség, csupán egy pár futócipőre. Ugyanakkor a profik is szeretik, mert a kijelzőn pontos adatok szemléltetik a teljesítményüket, továbbá a testépítőknek is változatosságot hozhat egy óra kocogás, a súlyzós edzések között.

Mivel a kardio mozgás egy sokkal impulzívabb, hosszabban tartó mozgásforma, ezért egy terem üzemeltetőjeként azt is fontos figyelembe venni, hogy ezek a típusú gépek jelentősen tovább kötik le a felhasználók figyelmét és ebből következik, hogy a váltás is lassabban megy végbe a vendégek között, mint egy erőgép esetén. A hosszan tartó várakozási idő elkerülése szempontjából mindenképpen érdemes lehet több gépet is beszerezni.

Futópadra beruházni megtérülő befektetés. Az adott modell kiválasztásnál sok tényező szerint dönthetünk konditermünk adottságaihoz mérten, a döntés előtt mindenképp ajánlott profikhoz fordulni.

A Mánia Fitness évtizedes tapasztalatával versenyképes árakat biztosítva kínál megoldást a fitness berendezések piacán. A cég egyaránt kínál prémium minőségű új, felújított és használt fitness és edzőtermi gépeket, valamint a szolgáltatásaik közé tartozik, azok szervizelése, javítása és karbantartása is.

