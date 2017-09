Ezer új lakást adnak át Miskolcon

Ács Ferenc, az OTP Ingatlanpont Miskolc, Corvin utca 1-3. alatti irodavezetője szerint nagy lemaradást kell behozni, hiszen a borsodi megyeszékhelyen csaknem egy évtized kimaradt az újlakás-építésben. Utoljára a válság kezdetén, 2008-ban adtak át új ingatlanokat. Mostanában azonban jelentősen beindult az érdeklődés az új építésű ingatlanok iránt.

Az ingatlanpiaci bumm hátterében a CSOK és az Áfa csökkenés.

A jelenlegi hullámot a CSOK és az építési áfa csökkentése indította be. „Kellett jó egy év, míg a projektcégek megszerezték a tőkét és az engedélyeket, illetve elindították az építkezéseket, de mostanra irodákba került az újépítésű piac kínálata” – állítja az OTP Ingatlanpont szakértője, akinek tapasztalata szerint a legjobb fekvésű lakások hamar elkelnek. A vevők körében a 20-28 millió forintos, 60-80 négyzetméteres, 3-4 szobás lakások a legnépszerűbbek de igény van nagy méretű, panorámás, nagy teraszos ingatlanokra is.



Ács Ferenc, az OTP Ingatlanpont Miskolc, Corvin utca 1-3. alatti irodavezetője

Az OTP Ingatlanpont, így a mi Corvin utca 1-3. alatti irodánk is teljes körű szolgáltatást nyújt az új építésű ingatlanok igény szerinti ajánlásában és az ehhez kapcsolódó CSOK-és hitel ügyintézésében.

A városkapuk a legnépszerűbbek Miskolctapolca és Lillafüred felé

Ami a lokációt illeti, Ács Ferenc elmondása szerint a kínálatban Miskolctapolca felé a Hejő-parkban, továbbá Csanyik „lábánál” Lillafüred irányban is kínálnak társasházi lakásokat, melyekre leginkább a természetkedvelők, zöldövezet-rajongók, a nyugalomra vágyók jelentik be igényüket. Másrészt keresettek a klasszikus abszolút belvárosi és a jó kilátással bíró, de mégis belvárosi területek, ilyenek a Miskolc „Rózsadombjának” nevezett városrészen megvalósuló beruházások is melyből ugyancsak széleskörű a kínálat.

Érdemes tehát felkeresni irodánkat, mert mindenben lefedjük Miskolcon a teljes vásárlói igényt – érvelt Ács Ferenc.

A megyeszékhelyek ingatlanpiaca kis elmaradással ugyan, de követi a fővárosi ingatlanár-robbanást. A négyzetméterárak növekedése több nagyvárosban is meghaladta a 15%-ot, a legnagyobb emelkedés Tatabányán és Székesfehérváron volt. Miskolcon – nagyrészt a CSOK-nak köszönhetően – tavaly 13%-kal nőtt az eladott ingatlanok átlagára. Amennyiben a város kb. 76 ezer ingatlanjához hozzávesszük a szűkebb járás állományát, nagyjából 106 ezres lakásszám adódik. Megyei szinten kismértékben 100 ezer forint felett, Miskolcon 120 ezer forint körül alakul egy négyzetméter átlagos ára. Ezzel Miskolc a megyeszékhelyek közül is a második legolcsóbb. Vidéken a legdrágább ingatlanok Győrben találhatóak, a 260 ezer forintos négyzetméterárak azonban még így is 100 ezer forinttal maradnak el a budapesti átlagtól. (Forrás: OTP Lakóingatlan Értéktérkép)

Az érdeklődők teljes körű szolgáltatásra vágynak



Az OTP Ingatlanpont Miskolc, Corvin utca 1-3. alatti irodája

A tapasztalatok szerint a vevők igénylik az átfogó, minden témára kiterjedő, körültekintő szaktanácsadást, s erre felkészülve OTP Ingatlanpont hálózata – így a mi Corvin utca 1-3. alatti irodánk is – teljes körű szolgáltatást nyújtva, az értékesítésen túl eljár az új építésű ingatlanok CSOK ügyintézésében és hitelezési folyamatában is. Érdemes tehát felkeresni irodánkat, mert mindenben lefedjük Miskolcon a teljes vásárlói igényt – érvelt Ács Ferenc.

További információkért látogasson el weboldalunkra: https://www.otpip.hu/

VISSZA A KEZDŐOLDALRA