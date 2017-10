Mezőkövesd Zsóry FC: „Ezer” apróság döntheti el

A Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést 15 óra 30 perctől játsszák az „atomvárosban”. A hét közben vezetőedző váltás történt a borsodiaknál, ahol Radványi Miklóst Kuttor Attila váltotta fel. A krízist az okozta, hogy a sárga-kékek tíz egymást követő találkozójuk közül egyet sem tudtak megnyerni, ezért a szlovákiai szakember – közös megegyezéssel – távozott a klubtól.

Normális mederben

– A heti edzésmunkát részben annak szenteltük, hogy kellően megismerjük egymást, hogy összecsiszolódjunk – közölte Kuttor Attila. – Mindenki nagyszerűen végezte a dolgát, odatette magát, bár nem hiszem, hogy ez korábban másképpen lett volna. Egyébként nagyon várom már a bemutatkozást: stílusos játékkal akarunk kirukkolni Pakson.

Arra a kérdésre, hogy milyen játékot kell nyújtaniuk ahhoz, hogy Pakson pontot, vagy pontokat szerezzenek, a tréner így válaszolt:

– Tipikus felvetés, ugyanis mindenki így gondolkozik. Az tény, hogy nekünk minden egység úgy kell, mint az éhes embernek egy falat kenyér, de a futball ettől sokkal összetettebb. Nekünk most minden szempontból alapos munkát kell végeznünk, az apróságokban is előre kell lépnünk, hogy az összecsapásokon jobbat nyújtsunk, mint ahogyan azt eddig tettük. A Duna-parti városban nagyon nehéz 90 perc vár ránk, a paksiak jó formában vannak, de mi mégis a győzelem reményében utazunk hozzájuk.

Az egész csapat kapja

Kuttor Attilának ezután szóba hoztuk a gárda hátsó alakzatát, amely igencsak sebezhető: a 26 kapott góllal a kövesdiek negatív csúcstartók.

– A szám igaz, a többi sántít – felelte a vezetőedző. – Azért, mert ha gólt kapunk, ezt az egész csapat kapja és máris nem mondhatjuk, hogy baj van a védelemmel. Ugyanez igaz a támadókra, az ékekre, ha mi találunk be a kapuba, ugyancsak az egész társaság érdeme a gól. Mi pedig most nem hibásokat keresünk, vagy hősöket gyártunk, megpróbálunk mindenre figyelni és mindenen javítani. Az jó jel, hogy például a Debreceni VSC ellen is megvoltak a lehetőségeink, az viszont rossz, hogy ezeket elhibáztuk. Most kell új impulzusokat adni a fiúknak ahhoz, hogy ziccereiket használják ki.

A várható hadrendre és taktikára vonatkozó kérdésünk után Kuttor Attila nevetve ezt mondta:

– Nem volt még edző Magyarországon, aki erre őszinte, vagy minden részletre kiterjedő választ adott volna…

A hazaiak kerettagjai közül továbbra is hárman sérültek: Csirmazra, Gohérre és Pillárra nem számíthat a szakvezető.

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett csapata: Tujvel – Farkas D., Hudák, Lázár P., Fótyik – Tóth B., Keita – Koszta, Strestik, Cseri – Veselinovic.

ÉM-KT

Tények: a műsor

NB I, 13. forduló, október 21. (szombat)

15.30: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC

15.30: Ferencvárosi TC – Újpest FC

15.30: Videoton FC – Puskás AFC (Budapest, Hidegkuti stadion)

15.30: Vasas FC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (Budapest, Szusza stadion)

15.30: Debreceni VSC – Swietelsky Haladás

18.00: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd (Debrecen)

