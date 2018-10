Ezekre figyeljen oda a négynapos hétvégén!

Több dologra is érdemes odafigyelni az előttünk álló hosszú hétvégén. A boltokban ilyenkor tapasztalható roham most vélhetően elmarad, a nagyobb áruházak ugyanis szombaton, vasárnap és hétfőn is a normális rendben tartanak nyitva. Kedden, az ünnepnapon viszont zárva tartanak, kivételt képeznek a benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, az önálló virágboltok, újságosok, édességboltok, vendéglátó- és szórakozóhelyek és a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok.

A piacokat is érinti a változás: október 22-én, hétfőn és 23-án, kedden a Búza téri őstermelői piac 5:00 órától 17:00 óráig, a Vasgyári piac 5:00 órától 15:00 óráig tart nyitva. A közösségi közlekedésben is lesz változás, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni.

Változik a közlekedés is

Érdemes lesz tájékozódni, ha a közösségi közlekedést választja. A MÁV járatai október 21-én és 22-én ünnepnapi, 23-án vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A TELEVONAT – az ünnepi forgalmi rendnek megfelelően – vasárnap helyett 23-án, kedden indul Nyíregyházáról Debrecenen át Budapestre.

Más útvonalon

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járatai hétfőn szombati, kedden pedig vasárnapi menetrend szerint járnak. Ok­tóber 23-án nem közleked-

nek a 44-es és az ingyenes áruházi buszjáratok és a menetrendben aláhúzással jelölt 7-es és 21-es járatok nem érintik az Auchan és a LIDL áruházat.

Október 23-án az ünnepi megemlékezések miatt 10:45-től várhatóan 11:30-ig lezárják a Zsolcai kaput a Soltész-Nagy Kálmán utca – Búza tér közötti szakaszon, ezért az 1-es, 3-as, 3A-s, 4-es, 7-es és 32-es autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.

A rendezvény ideje alatt az érintett járatok elkerülik a Bajcsy-Zsilinszky utca, Búza tér/Zsolcai kapu megállókat, helyettük az 1-es, 3-as, 3A-s, 4-es járat Soltész-Nagy Kálmán utcai villamosmegállóban, míg a 7-es busz az Üteg utca, Selyemrét megállókban áll meg. A 32-es autóbusz a Gömöri pályaudvar irányába nem érinti a Búza tér/Zsolcai kapu és Malom megállót, helyette a 24-es járat Búza téri megállóhelyén és a Gömöri pályaudvaron áll meg.

Parkolás

Gondoltunk az autósokra, és a jelek szerint nemcsak mi, hanem a parkolókat üzemeltető Városgazda is. Október 22-én, hétfőn a szombati rend szerint, 8:00-tól 13:00 óráig csak a kiemelt kereskedelmi és idegenforgalmi területeken kell fizetni a parkolásért, míg a nemzeti ünnepen a cég üzemeltetésében lévő te­rü­leteken ingyenes lesz a parkolás (kivétel a Tiszai pályaudvar és a cég által működtetett három belvárosi mélygarázs).

A fürdők, strandok, állatkertek az október 1-től érvényes téli nyitvatartás szerint várják a pihenni vágyókat.

