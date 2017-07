10 mozifilm, amit a legjobban imádtunk 2017 első felében

Logan

Rendező: James Mangold

Szereplők: Hugh Jackman, Dafne Keen, Patrick Stewart

A történet: A nem túl távoli jövőben, 2024-ben az X-Men odaveszett. Logan megöregedett, az öngyógyító képessége sem a régi, és nem csak a betegségével küzdő Xavier professzort, hanem egy veszélyes képességgel bíró kislányt is biztonságba kell juttatnia.

A filmről: A Logan legnagyobb erénye, hogy ugyan az X-men franchise része, önálló filmként is megállja a helyét. Mi tagadás, talán a legkiválóbb képregényfilm, amit az évtizedben láttunk. A Logan brutális, őszinte és kimondottan komoly hangvételű, hiszen a címadó karakter legfőbb ellensége ez alkalommal (és egyben utoljára) saját maga.

Utazók (Passengers)

Rendező: Morten Tyldum

Szereplők: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne

A történet: Az Avalon űrhajó több, mint 5000 hibernált utassal a fedélzetén siklik távoli célja felé, ahol az érkezők majd új életet kezdhetnek. Egy váratlan hiba folytán két ember felébred. Jim és Aurora egy hatalmas, néma űrhajó fedélzetén találja magát – és még 90 év van hátra, míg elérik úticéljukat. Saját erejükből próbálják megoldani a helyzetet, ám újabbnál újabb nehézségekbe ütköznek.

A filmről: Egy ízig-vérig blockbuster mozi is a listánkba került. Az Utazók egy sci-fi kalandfilm, és pont azt nyújtja, amit a néző elvár ettől a zsánertől. Chris Pratt és az Oscar-díjas Jennifer Lawrence kisujjból hozzák karakterüket, amit el is vártunk, hiszen szinte kizárólag az ő kettősüket kell bámulnunk két óra hosszán át. Bár nem váltja meg a világot, az Utazók bőven kellemes szórakozást nyújt, amennyiben túl tudjuk tenni magunkat a film első negyedében bekövetkező csavaron.

T2 Trainspotting

Rendező: Danny Boyle

Szereplők: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner

A történet: Danny Boyle 1996-os Trainspotting című filmjének folytatásában a négy kábítószerfüggő edinborough-i srác története folytatódik – 20 évvel később. A négy régi barát ugyan többé-kevésbé elengedte függőségét, az évek során új addikciókba is keveredtek. Nagy találkozásuk nem úgy sül el, ahogy arra számítanak.

A filmről: Talán az idei év legnagyobb pozitív csalódása a már kultusz státusznak örvendő, 1996-os Trainspotting második része. Legyünk őszinték, a kerek egész, lezárt filmnek semmi szüksége nem volt folytatásra, ezért is féltünk kicsit, mielőtt nekiültünk a brigád újabb kalandjainak. Danny Boyle szerencsére tudta mit csinál, és nem szúrta el a folytatást. A film kielégítően egyensúlyoz az előzmény adta nosztalgia és az új, eredeti ötletek között. Kifejezetten élvezetes film lett a T2, olyan monológokkal, amiket évek múlva is büszkén lehet majd idézni.

Alien: Covenant

Rendező: Ridley Scott

Szereplők: Michael Fassbender, Billy Crudup, Katherine Waterston, Danny McBride

A történet: A galaxis egy távoli bolygója felé tartó Covenant űrhajó legénysége felfedez egy eddig ismeretlen világot. Ám az sötét és veszélyes. Lakója David, az emberszabású robot (a szomorú végű Prometheus-expedíció utolsó túlélője), na meg persze a vérszomjas Alienek.

A filmről: Páran vélhetően kakukktojásnak fogják vélni a Covenant szereplését ebben a listában, ám minket kilóra megvett a franchise legújabb darabja. A Prometheushoz (ami bármennyire is volt megosztó, mi szintén imádtuk) hasonlóan ez a film is erős filozófiai kérdéseket feszeget, Michael Fassbender még mindig az egyik legjobb dolog, ami a franchise-zal történhetett, az Alien félelmetesebb, mint valaha, hangulatban pedig a legelső részek köszönnek vissza. Annyiban viszont igazat kell adnunk egyes fanyalgóknak, hogy a Prometheus bíztató történetét hiba volt félig-meddig elkaszálni, reméljük a későbbiekben részletesebb képet kapunk arról, mi is történt pontosan a két film között.

Hadd csináljak mártírt belőled (Let Me Make You a Martyr)

Rendezők: Corey Asraf, John Swab

Szereplők: Marilyn Manson, Mark Boone Junior, Sam Quartin

Történet: Egy fiatalember hosszú, börtönben töltött idő után visszatér a szülővárosába. Mostohatestvérével elhatározzák, hogy a borzasztó gyerekkori emlékeik miatt bosszút állnak nevelőapjukon, aki viszont megneszeli tervüket, és a leghidegvérűbb emberét állítja rájuk.

A filmről: Bár hazánkba nem jutott el (és nagy valószínűséggel nem is fog), kár lenne megfeledkezni a rendezőpáros első egészestés mozijáról, mely a bosszúfilmek zsánerét egészen új alapokra helyezi. A Let Me Make You a Martyr nem egy könnyű alkotás, sőt, némely ponton zsigerekig hatolóan lehangoló atmoszférájú. Ahogy telik az idő, a lassú folyású film egyre mélyebbre és mélyebbre gázol a mocsokban, ám különös karakterei egy pillanatra se engedik el a nézőt. Méltatlanul hanyagolt mű ez, a hírhedt rock zenész, Marilyn Manson kiváló alakításával. Ilyet még nem láttunk.

A préri urai (Hell or High Water)

Rendező: David Mackenzie

Szereplők: Ben Foster, Chris Pine, Jeff Bridges

A történet: Két testvér összefog, hogy megmentsék a családi gazdaságot, amire egy lejáró követelés miatt a bank rá akarja tenni a kezét. Toby és Tanner sajátos és veszélyes módját választják a pénzszerzésnek, rablásokból akarják megszerezni a hiányzó pénzt. Hamarosan nyomukba ered két könyörtelen Texas Ranger.

A filmről: Egy újabb, hazánkban méltatlanul hanyagolt alkotás a Hell or High Water névre hallgató, helyenként modern western hangulatot árasztó mozi. Az egészen különleges hangulatú filmben mind az üldözöttek, mint az üldözők olyan karakterek, akikkel, és azok indítékaival könnyedén tudunk azonosulni, emiatt olykor nagyobb morális dilemmákkal is szembesít minket a mű. Négy Oscar-jelöléséből sajnos egy díjat sem zsákolt be a díjátadón, pedig mi a legjobb eredeti forgatókönyvért járó díjat biztosan odaítéltük volna neki. Bár a filmet világszerte a legtöbb helyen 2016-ban mutatták be, hazánkba csak az idei év márciusban jutott el, így állhat most toplistánkban.

Élet (Life)

Rendező: Daniel Espinosa

Szereplők: Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal

A történet: Egy űrhajóscsapat az élet jeleire talál a Marson, és az idegen életformát egy tárolóedényben magukkal viszik. Ám amire a legénység nem számít, hogy mi történik akkor, ha egy eddig ismeretlen, látszólag felettébb intelligens organizmus elszabadul egy űrhajóban.

A filmről: Az Élet tagadhatatlanul az 1979-ben készült klasszikus, az Alien (A nyolcadik utas: a Halál) nyomdokain lépked, mind atmoszférájában, mint történetében sok közös vonást fedezhetünk fel. Ám ez lenne a sikerének titka? Aligha. Daniel Espinosa rendezése úgy játszik a néző idegeivel, hogy közben akaratlanul is felmerül bennünk a gondolat: hasonló akár a valóságban is megtörténhetne. És ettől lesz egy horror velejéig ijesztő.

Széttörve (Split)

Rendező: M. Night Shyamalan

Szereplők: James McAvoy, Anya Taylor-Joy

A történet: Noha Kevin már feltárt 23 személyiséget pszichiáterének, Dr. Fletchernek, még van egy rejtett személyisége, amely felbukkan, és dominálja a többit. Miután elrabol három tinédzser lányt, köztük az önfejű és eszes Caseyt, Kevinben kitör a harc a túlélésért a többi személyiségével – és a körülötte lévőkkel – miközben elkezdnek leomlani benne a különböző énjeit elválasztó falak…

A filmről: Az utóbbi bő tíz évben sokan gúnyolták a rendezőt kimondhatatlan neve miatt, na és persze amiért 2004 óra többnyire középszerű (vagy egyenesen rossz) filmekkel ajándékozta meg a nézőközönséget. Jó hírünk van, hiszen már csak az előbbi miatt cikizhetik Shyamalan urat. A Széttörve a Hatodik érzék és a Sebezhetetlen színvonalát idézi, egyenesen kiváló darab lett. Nem is tagadhatjuk, ehhez James McAvoy színészi kvalitásai is rengeteget hozzátettek.

Arany (Gold)

Rendező: Stephen Gaghan

Szereplők: Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard

A történet: Kenny Wells feltesz mindent egy lapra, és egy vállalkozó szellemű geológussal, Michael Acostával együtt nekivág a fülledt indonéziai dzsungelnek, ahol egy elképesztően gazdag arany lelőhelyre bukkannak. A leletnek gyorsan híre megy, a vállalat részvényeit szétkapkodják, a két szerencselovag pedig egyik napról a másikra a Wall Street csúcsán találja magát. De a hirtelen jött sikerre hamar felfigyelnek, köztük az indonéziai kormány és az FBI is.

A filmről: Matthew McConaughey-t a True Detective című sorozat óta imádjuk, szokásához híven ez alkalommal (egy pocakos aranykutató szerepében) is brillírozott. Persze nem csak az ő érdeme, hogy az Arany kiemelkedően jó lett. Az utóbbi pár évben egy új zsánerré nőtték ki magukat azok a filmek, melyekben a főszereplő észvesztően meggazdagodik, a siker után pedig sorjában kezd összedőlni minden, amit csak felépített (például A Wall Street farkasa, Pain & Gain, Haverok fegyverben). A Gold is ezt a „műfajt” gazdagítja, ám más megközelítésből teszi ezt, hiszen a főszereplővel a legutolsó pillanatig tudunk azonosulni. A mű emellett kifejezetten humoros, végig leköti a nézőjét és nagyobb csavarokkal operál. Azt említettük már hogy igaz történetről van szó?

Némaság (Silence)

Rendező: Martin Scorsese

Szereplők: Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver

A történet: A 17. század derekán két portugál szerzetes érkezik a távoli és titokzatos Japánba, hogy Isten igéjét terjesszék a helyi lakosság között és megtalálják mentorukat, akiről az a hír járja, hogy kínzás hatására megtagadta hitét. Miközben megpróbálják kideríteni, mi történt Ferreira atyával, olyan megpróbáltatásokban lesz részük, melyek nem csak sziklaszilárdnak vélt hitüket, de az életüket is veszélybe sodorják.

A filmről: A Némaságnak nem csak e listában, de minden idők legjobb filmjeinek gyűjteményében is előkelő helyet adnánk. Martin Scorsese nem kevesebb, mint három évtizede küzdött, hogy megvalósíthassa ezt a közel három órás művet, és azt kell hogy mondjuk, megérte rá várni. A Némaság nem kíméli a nézőjét. Hosszú és nagyon súlyos darab, Scorsese-i mértékben is kiemelkedő rendezéssel, és borzasztóan erős színészi alakításokkal. Némán néztük végig a Némaságot, és még a stáblista befejeztével is igencsak nehéz volt összeszednünk a gondolatainkat róla. Kőkemény vallásfilozófiai dráma ez, mely ugyan nem való mindenkinek, de úgy gondoljuk, legyen a néző keresztény, buddhista, vagy akár ateista, a mű üzenete bárki számára ott lapul. Talán azt is ki merjük jelenteni, hogy ezt a filmet idén már semmi nem fogja felülmúlni, bár Christopher Nolan Dunkirk-je és Ridley Scott Szárnyas Fejvadász 2049-e megérzéseink szerint erős rivális lesz.

– Fábri Levente –

