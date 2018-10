Ezek a legínycsiklandozóbb őszi ételek

Mások viszont varázslatosnak látják a káprázatos, ezernyi színt felvonultató palettájával, s a levelek szebbnél szebb színűvé válása miatt úgy tartják, az ősz a második tavasz. Bármelyik táborba tartozunk is, az ínycsiklandó őszi finomságok gazdag változatosságában mindannyiunk megtalálja a számára kedvező falatokat. Mint minden évszaknak, ennek is megvannak a maga jellegzetes alapanyagokból álló, hasunkat és érzékszerveinket egyaránt kényeztető ételei. Lássunk is néhány példát minderre!

Leves

Sütőtök krémleves: A szezon egyik kedvence a desszertként és tápláló fogásként egyaránt elkészíthető, vitamindús sütőtök. A belőle készült zamatos, selymes sütőtökleves lélekmelengető, s már a látványa is étvágygerjesztő, színétől pedig mosolyra görbül a szánk. Pláne, ha megbolondítjuk egy kis pirított tökmaggal, frissen vágott petrezselyemmel és pirítós kockákkal.

Fahéjas szilvaleves: Nem kevésbé testet s lelket melengető fogás, mint az előző, s pont ugyanolyan egyszerűen elkészíthető. A csalogató, mély szín és kellemes illat itt is viszi a pálmát, illetve beindítja a nyáltermelést. Édesszájúaknak kiváló étvágycsináló választás.

Borscs: Ez az összetettségéből kifolyólag már hosszadalmasabb elkészítést igénylő, népszerű, szláv származású, igen tartalmas és gazdag étel a hagyományosabb levesfélék kedvelőinek fog a kedvében járni, némi különlegességet csempészve az asztalra. Noha többnyire orosz területekről ismerjük a céklalevest és hazánkban nem annyira elterjedt, aki megkóstolja, szeretni fogja, hiszen húsok és változatos zöldségek is ízletessé teszik.

Főétel

Töltött szőlőlevél: Magyarosan-népiesen tőtike. Habár hasonlít a kedvelt és laktató töltött káposztára, pikánsságát az ősz stílusához illő szőlőlevél és a fűszerezés adja. Tölteléke és mártása változatos lehet és csak az ízlés szab neki határt. A hagyományos rizs és hús mellett kerülhet bele például gomba és egyéb zöldségek is, vagy magok, de még finom, őszies gyümölcsök is, mint a füge, aszalt szilva vagy sárgabarack.

Kacsasült krumplipürével, párolt lilakáposztával: Laktató, gyomortelítő, házias, gyermekkorunkat idéző étel, aminek már a látványa is hívogató. A ropogósra sült bőr, a puha hús, a finom illatok, s mellé a mély lila szín garantáltan levesz minden éhes szájat a lábáról, az ízhatásról már nem is beszélve, ami tovább fokozható sült kacsamájjal. Az egész még megbolondítható vörösborral, sütőtökkrémmel és hagymaszósszal is.

Desszert

Krémes-szilvás pite: Ez a sütemény valósággal eteti magát, s a látványától tényleg csorog a nyálunk! Finom, puha tésztáján ül az élénk színben virító, szaftos, fahéjjal ízesített szilva tölteték, majd felette a buja vaníliás krém kényezteti tovább az ízlelőbimbókat. A tetejét megpirult, búzadarás, porcukorral meghintett, vékony réteg zárja. Ám aki szeretné, még élvezetesebbé teheti aprított és pirított dióval vagy mogyoróval. Természetesen más őszi gyümölccsel is elkészíthető, mint a füge, vagy a körte.

Grízpuding fűszeres birsalmával: Igazán különleges, látványgazdag desszert jellegzetesen őszi, pikáns gyümölccsel. A fahéjtól és vaníliától zamatos alap átlátszó üvegkelyhekbe szedve hűl meg. Erre kerül rá aztán a felkockázott, cukros vörösborban megfőtt, fahéjjal és csillagánizzsal fűszerezett birsalma, a szirupszerű lével együtt. Apróra vágott birsalmasajttal az ízek még tovább mélyíthetőek.

