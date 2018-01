Ez történt 2017-ben a Miskolci Állatkertben

– Látogatószámunk az előző évekhez viszonyítva jelentősen megnőtt, hiszen több, mint 92.000-en voltak kíváncsiak állatkertünk lakóira. Ez a szám 8%-os látogatószám emelkedést jelentett a 2016-os évhez viszonyítva. Zoopedagógiai foglalkozásainkon mintegy 2.000 fő vett részt, míg a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülettel szervezésében közel 300 gyermek táborozott a nyári időszakban állatkertünkben.

– Az évről-évre növekvő érdeklődésnek igyekszünk mi is eleget tenni, és egyre több újdonsággal, látnivalóval szolgálni. Ennek megfelelően a 2017. évben 80 új állategyed érkezett állatkertünkbe különböző hazai és külföldi állatkertekből, magántenyészetekből, amelyek között 10 új faj is bemutatásra kerül, amelyek korábban még nem, de legalábbis az elmúlt néhány évben nem éltek a Miskolci Állatkertben. Ilyenek egyebek mellett a madártavunkon élő nyári ludak és tőkés récék, a nanduk, a borz, a hollók, vagy éppen a fehérbóbitás kakadu.

Nandu/Fotó: Veress Tamás © Nandu/Fotó: Veress Tamás

– Több állatfajunk is gondoskodott róla, hogy új lakókkal gyarapodjon a gyűjteményünk, hiszen 75 állatkölyök és fióka jött a világra a tavalyi esztendőben. A legnépesebb gyermekáldás a házi kecskék körében volt, ahol összesen 17 gida született, míg a mangalicáink 15 kismalacot hoztak a világra. Már-már megszokottnak mondható, hogy utódoknak örülhettünk a gyűrűsfarkú makik, az észak-amerikai kúszósülök, a David-szarvasok vagy éppen a muflonok körében is. A legnagyobb öröm viszont az év végén ért minket, amikor december közepén megszületett állatkertünk első perzsa leopárd kölyke.

Gyűrűsfarkú maki/Fotó: Veress Tamás © Gyűrűsfarkú maki/Fotó: Veress Tamás

– Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik állataink jelképes örökbefogadásával támogatták az állatkertet! A 2017-es évben lakóink közül 29 állatfajt fogadtak örökbe, összesen több mint félszáz alkalommal. A legtöbb támogatója a barnamedvéinknek és a szibériai tigriseinknek van, de még a nagy maráknak, a kookaburráknak és a foltos szalamandráknak is akadt pótszülője. Az örökbefogadásokból befolyt támogatást a 2017. évben az Állatok világnapja alkalmából rendezett programjaink szervezése során használtuk fel.

– A 2018-as évre nagy várakozással tekintünk, hiszen az év második felében megkezdődhet állatkertünk eddigi legnagyobb beruházása, amely során a jelenlegi létesítményeink korszerűsítése mellett új látnivalókkal is gyarapodunk majd. Reméljük, hogy az idei évben még több újdonsággal tudunk szolgálni látogatóink részére, így az előző évnél is nagyobb érdeklődésre tarthatunk számot. Ehhez kívánunk látogatóink részére is nagyon boldog új esztendőt! – tájékoztatta a Borsod Online-t Veress Tamás, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetője.

