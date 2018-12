Ez sör! – A sernevelőtől a sörgyárig

A különleges tárlat a Herman Ottó Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös szervezésében kerülhetett Miskolcra. Dr. Tóth Arnold, a miskolci intézmény igazgatója úgy fogalmazott, a program nem előzmények nélküli.

– A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal nagyon régi a kapcsolat, és tapasztalatból tudjuk, hogy velük érdemes együttműködni, mert olyan témákat hoznak, amelyek nagyon jól érthetőek, szerethetőek. Ilyen volt a szóda történetéről szóló, ilyen volt a fagylaltról szóló kiállítás és bízom benne, hogy ez a sör tárlat is hasonló népszerűségnek örvend majd – mondta.

Mindent a sörről

– Végül nem előzmények nélküli a program abból a szempontból sem – folytatta –, hogy Miskolc volt a helyszíne nagyon sokáig a Kisüzemi Sörfőzdék Találkozójának, és ez a rendszeres találkozó sörkonferenciákat is hozott a városba, melyek egy részét a papszeri kiállító épületben rendezték.

Dr. Tóth Arnold kiemelte, a tárlatot gazdagította Miskolc egyik alpolgármesterének felajánlása.

– Kevesen tudják, de Pfliegler Péternek igen tekintélyes söralátét gyűjteménye van, melyet a kiállítás időtartamára kölcsönadott a múzeumnak, amelyet mi örömmel fogadtunk, így ez is megtekinthető a tárlaton – hangsúlyozta az igazgató.

Papp Ferenc a polgármesteri hivatal kulturális főtanácsadója úgy fogalmazott a sör több mint egy egyszerű üdítőital.

Több mint üdítőital

– Kellemes olyan témáról beszélni, ami közel áll a szívünkhöz, sőt a hasunkhoz is. Bár nem mindenki szereti a sört, nem sok olyan embert ismerek, aki egy forró nyári estén visszautasítana egy korsó hideg, gyöngyöző, aranyló nedűt, amit úgy hívnak, hogy söröcske, vagy sör. Ez az ital azonban sokkal több mint egy a modern üdítőitalok sorában, kultúránk, történelmünk szerves része. A sörgyártás, szinte egy idős az emberiséggel, hiszen már az ókorban az egyiptomiak is főzték a sört – mondta Papp Ferenc, aki köszönetet mondott Vaskó Györgynek is, aki hosszú ideig elnökként segítette a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületét, hiszen mint mondta, ha ő nincsen Miskolc nem került volna a sörfőzés térképére olyan jelentős nyomatékkal mint ahogy most jelen van.

A kiállítás a magyarországi sörgyártás történetét tárgyalja a honfoglalástól kezdve napjainkig, emellett átfogó képet ad a sörgyártás alapanyagairól és folyamatáról is. A kiállítás harmadik egysége pedig a sörfogyasztás körülményeit, szokásait és annak változását mutatja be a 20. században.

A megnyitó alatt Dr. Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatóhelyettese, a kiállítás kurátora, valamint Hegedűs Krisztián, a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum munkatársa, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést.

A kiállítást a Herman Ottó Múzeum egy speciális miskolci kocsmabelsővel egészítette ki, melyet nemes egyszerűséggel „Sörnyitónak” kereszteltek el.

Az „Ez sör! – A sernevelőtől a sörgyárig kiállítás” megtekinthető 2019. március 31-ig, hétfő kivételével minden nap 9 – 17 óráig.

